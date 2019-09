Fizioterapija namreč poleg terapevtske vadbe ljudem s kronično bolečino znatno pomaga izboljšati kakovost življenja.

Kronična bolečina je velik javnozdravstveni problem globalnih razsežnosti, poudarjajo v Združenju fizioterapevtov Slovenije. Podatki kažejo, da v Evropi vsak peti prebivalec navaja kronično bolečino, v Sloveniji pa kronična bolečina obremenjuje 23 odstotkov ljudi. Med starejšimi od 60 let kronično bolečino navaja vsak tretji prebivalec Slovenije, povprečna starost ljudi s kronično bolečino pa je 49 let.

Foto: BoBo

Med vrstami kronične bolečine močno prednjači bolečina v križu, ki je po besedah Andree Backović Juričan iz Združenja fizioterapevtov bistveno večji problem kot katero koli drugo zdravstveno stanje. Bolečina v križu namreč izjemno zmanjša zmožnost funkcioniranja ljudi v vsakdanjem življenju.

Skrb vzbujajoči so tudi izsledki nekaterih raziskav, povezanih z otroki in mladostniki. Te kažejo, da za kronično bolečino, predvsem v rastni dobi, trpi kar od 20 do 35 odstotkov otrok in mladostnikov. Otroke najpogosteje prizadenejo mišičnoskeletne bolečine in glavoboli. Prve povzroča predvsem neravnovesje v hitrosti rasti mišic in kosti, glavoboli pa najverjetneje izvirajo iz vsakodnevnih tako fizičnih kot psihičnih obremenitev in nezmožnosti obvladovanja stresnih situacij, je pred kratkim na novinarski konferenci pojasnila Backović Juričanova.

Po njenih besedah lahko fizioterapevti naredijo veliko. So namreč specifični strokovnjaki, ki predpisujejo raznovrstne vadbene programe. Tako fizioterapija kot različni terapevtski programi so po njenih besedah zelo učinkoviti pri obvladovanju kronične bolečine. "Brez fizioterapije in redne terapevtske vadbe ne gre," je poudarila.

Učinkovitost fizioterapije

Da je fizioterapija izjemno učinkovita ter pomaga ljudem s kronično bolečino prevzeti nadzor nad zdravstvenim stanjem in izboljšati kakovost življenja, je poudaril tudi predsednik združenja Tine Kovačič. Namen današnjega svetovnega dneva fizioterapije je tako informirati javnost o pomembnosti fizioterapevtove vloge pri obravnavi ljudi s kronično bolečino.

V ta namen fizioterapevti v septembru pripravljajo številne brezplačne aktivnosti. Po besedah Backović Juričanove bodo letos izvedli 43 dogodkov v 16 različnih krajih po Sloveniji. Med drugim bodo izvajali vadbene delavnice s predavanji, v različnih podjetjih bodo prikazali, kako izvajati aktivne odmore, testirali telesno pripravljenost ter prikazali različne preventivne in vadbene programe.