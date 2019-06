UKC Ljubljana Foto: BoBo

Razpisna komisija bo prijave, ki jih sprejema do 2. julija, pregledala čim prej in svet zavoda bo s kandidati, ki bodo ustrezali pogojem, opravil razgovore. Svet ljubljanskega UKC-ja ima namen novega generalnega direktorja imenovati na naslednji seji, ki bo 11. julija, je v izjavi za medije napovedal predsednik sveta zavoda Jože Golobič.

Ljubljanski klinični center po imenovanju Aleša Šabedra na mesto ministra za zdravje namreč išče novega prvega moža s polnim mandatom. Kot vršilec dolžnosti generalnega direktorja ga zdaj vodi Teodor Žepič.

Z odločitvijo, da svet zavoda sam razpiše delovno mesto, je v vodo tako padla ideja, da bi novo vodstvo največje bolnišnice iskali tudi v tujini. Na aprilski seji je svet zavoda namreč odločil, naj razpisna komisija k oddaji ponudb za pomoč pri izpeljavi razpisa za generalnega direktorja na mednarodni ravni pozove kadrovske agencije. A je izmed treh pozvanih ponudbo poslala le ena agencija, ki pa očitno ni bil prepričala članov sveta zavoda.

"Po pregledu ponudbe in dodatnih pogovorih z agencijo je svet zavoda ugotovil, da angažiranje agencije ne bi imelo praktično nobene dodane vrednosti. Paket, ki ga ponujamo, je namreč izjemno neatraktiven za katere koli kandidate iz tujine. Poleg tega morajo vsi kandidati izpolnjevati zakonski pogoj znanja slovenščine na nivoju C1. Neutemeljeno in neresno je pričakovati, da kdor koli v tujini to izpolnjuje," je ob robu seje pojasnil Golobič.

Pretekle izkušnje sicer kažejo, da vodenje UKC Ljubljana ni lahka naloga. Generalni direktorji so se menjavali precej pogosto. Žepič je 14. človek na čelu UKC-ja in sedmi v zadnjih desetih letih.

Na vprašanje, ali se bo prijavil na razpis komisije UKC-ja, če ta z iskanjem kadra na tujih trgih ne uspe, je Žepič že pred časom dejal, da "razmislek gre v tej smeri". "Če bo razpis v skladu z mojimi pričakovanji, lahko tudi pričakujete mojo prijavo," je napovedal takrat.