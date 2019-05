Geslo letošnjega svetovnega dneva zdravnikov družinske medicine je: "Družinski zdravniki skrbijo za vas celo življenje." Foto: BoBo

Iz združenja so ob svetovnem dnevu poslali sporočilo, v katerem so pohvalili potrditev aneksa številka ena k splošnemu dogovoru, s katerim je vlada na novo določila zgornjo mejo, po kateri bodo lahko družinski zdravniki odklanjali nove bolnike. Ta je z aneksom določena pri 1895 glavarinskih količnikih.

Zdravniki si prizadevajo za daljšo obravnavo bolnikov

"Zdravniki družinske medicine si prizadevamo in sodelujemo v smeri reševanja te problematike, saj želimo, da noben bolnik ne bi ostal brez svojega izbranega zdravnika," so poudarili. Dodali so, da si okoli 1000 družinskih zdravnikov že več let prizadeva za možnost daljše obravnave posameznega bolnika. V združenju so opozorili tudi na prizadevanja družinskih zdravnikov za zmanjšanje administrativnih opravil, ki po njihovih navedbah zdravnikov vzamejo četrtino delovnega časa, in "za spremembe trdega nadzora in kaznovalne politike, ki jo v primarnem zdravstvu izvaja zdravstvena zavarovalnica".

"Ti dejavniki so se namreč izkazali kot ključni razlog, zakaj se mladi zdravniki ne prijavljajo na razpise za specializacijo iz družinske medicine in se ne odločajo za to specialnost. V lanskem in letošnjem letu je bilo število razpisanih mest za specializacijo le v desetih oziroma 20 odstotkih pokrito s prijavami mladih zdravnikov," so opozorili.