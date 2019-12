Izguba UKC-ja se manjša. Foto: BoBo

Potrdili so tudi spremembe statuta bolnišnice, ki so prvi korak za ustanovitev klinike za srce in urgentnega centra ter prenosa oddelka za otroško intenzivno terapijo na pediatrično kliniko.

Klinika za srce bi bila namenjena zdravljenju odraslih in otrok s srčnimi boleznimi, združevala pa bi klinični oddelek za kardiologijo, klinični oddelek za kardiovaskularno kirurgijo ter center za otroške srčne in prirojene bolezni. Ustanovitve take klinike sicer še ni pričakovati v prihodnjem letu.

Prav tako želijo vzpostaviti urgentni center po vzoru drugih centrov z enotami za triažo, bolezni, poškodbe in hitre preglede, hkrati pa mora po pravilniku o urgentnih centrih imeti tudi mobilno enoto nujne medicinske pomoči. Kot je po seji sveta zavoda pojasnil direktor Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Janez Poklukar, so zato v statutu premaknili reševalne postaje iz skupnih služb v eno izmed samostojnih enot urgentnega centra.

S spremembo statuta bodo omogočili tudi prehod kliničnega oddelka za otroško intenzivno terapijo s kirurške na pediatrično kliniko. "Na ta način do neke mere večamo strokovno usposobljenost naših pediatrov, po drugi strani pa rešujemo stisko v otroški intenzivni pediatriji," je pojasnil Poklukar.

A statutarne spremembe, ki jih mora potrditi še ustanovitelj oziroma ministrstvo za zdravje, so le prvi korak k vsem načrtovanim novostim, je poudaril Poklukar.

Svet zavoda je vodstvu pred uveljavitvijo sprememb naložil še pripravo podrobne obrazložitve nove strukture strokovnega in poslovnega delovanja klinike za srce, urgentnega centra in kliničnega oddelka za otroško intenzivno terapijo. Vodstvo mora pripraviti tudi analizo strokovnega delovanja in pokazati poslovne in strokovne prednosti v primerjavi z današnjo organizacijo, opredeliti morajo tudi poslovno shemo in pripraviti projekcijo poslovanja, je razvidno iz danes sprejetega sklepa.

Na zadnji letošnji seji sveta UKC-ja so obravnavali še poslovanje največje slovenske bolnišnice v prvih desetih mesecih. "Izguba se manjša. Ocena je, da bo okoli 11 milijonov evrov. V primerjavi z lanskimi 18,8 milijona evri je napredek viden. Svet podpira vodstvo v prizadevanjih za še večje izboljšanje poslovanja," je dejal predsednik sveta zavoda Jože Golobič in dodal, da bodo svet zavoda s poslovanjem popolnoma zadovoljen, ko bo to pozitivno.