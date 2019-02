V Splošni bolnišnici Izola je pripravništvo opravljala zdravnica s ponarejeno diplomo mariborske medicinske fakultete. Njen mentor je opazil, da ima pomanjkljivo znanje, in obvestil zdravniško zbornico. Foto: Radio Koper

Zdravnica pripravnica, kot je poročal Radio Slovenija ni odločala o zdravljenju bolnikov, niti o diagnozah, niti njeno delo ni vplivalo na zdravljenje bolnikov. Njen mentor Gorazd Plevnik je pri nadzoru njenega dela že takoj ugotovil pomanjkljivo znanje s področja medicine in je zato obvestil Zdravniško zbornico.

Med pregledom so odkrili, da se žig z diplome kar izbriše in da taka listina ne more biti pristna. Ugotovili so, da je bila diploma ponarejena in da ženska nikoli ni končala študija.

Po poročanju POP-TVja pa naj bi se s podobnim primerom ukravjali tudi v trboveljski bolnišnici, kjer so že pred mesecem dni odkrili ponarejeno diplomo medicinske sestre. Policija o zadevi zdaj vodi predkazenski postopek.

Odkrili so jo januarja letos, vse skupaj pa je trajalo le dober mesec. O tem so takoj obvestili policijo in tudi zbornico zdravstvene in babiške nege, ki vodi register diplom in šolanj, ko gre za medicinske sestre. Tam so povedali, ne le da nimajo dokumenta o diplomi te medicinske sestre, niti nimajo podatkov, da bi dosegla vsaj srednjo zdravstveno izobrazbo.

V Trbovljah sicer mirijo, da medicinska sestra ni delala z bolniki.