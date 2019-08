V ponedeljek je bila Lekarna Ljubljana tarča napada izsiljevalskega računalniškega virusa, ki je začasno onemogočil delovanje informacijskega sistema. Foto: BoBo

V sporočilu za javnost so napovedali, da bodo o delovanju informacijskega sistema v enotah sproti obveščali medije in javnost prek spletne strani Lekarne Ljubljana, informacije pa bodo dostopne tudi prek klicnih centrov lekarne.



V torek so bile enote Lekarne Ljubljana zaprte, v sredo pa so zdravila izdajale le na papirnati recept.

V zasebnih lekarnah izdaja zdravil poteka nemoteno. V Ljubljani je to mogoče v 14 zasebnih lekarnah s koncesijo.

Napad izsiljevalskega virusa preiskuje policija, informacijski pooblaščenec pa je zoper zavod uvedel inšpekcijski postopek.

Kot so na ministrstvu za zdravje in v Lekarniški zbornici Slovenije v sredo pojasnili, je bil po njihovih informacijah napaden lokalni informacijski sistem Lekarne Ljubljana, ki ni povezan z nacionalnim sistemom eZdravja. Ta je sicer skupen vsem lekarnam in v njegovem sklopu deluje tudi eRecept.