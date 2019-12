Koža bolnika po treh dneh bolezni. Foto: CDC/Dr. Heinz F. Eichenwald

Direktor Zdravstvenega doma Škofja Loka Aleksander Stepanović je pojasnil, da so imeli zadnji primer ošpic 23. decembra. Po tem je bilo nekaj sumov na ošpice, ki so bili do zdaj ovrženi, v ponedeljek so enemu človeku vzeli kužnino. Ali ima ošpice, še ni znano, ker čakajo na izvid, je dejal Stepanović.

V novembru in decembru je bilo potrjenih 26 zbolelih za ošpicami, v štirih primerih je šlo za otroke. Gre za dva, med seboj nepovezana primera.

Večji izbruh so zaznali na Gorenjskem, predvsem v Škofji Loki. Prvi tamkajšnji primer je prinesel bolnik iz Belgije, od njega se je bolezen prenesla še na šest ljudi. Eden od njih pa je nalezel še enajst ljudi. V enem primeru je šlo le za verjetno povezavo s tem izbruhom.

V drugem izbruhu, ki ga je obravnaval Nacionalni inštitut za javno zdravje, so zboleli trije ljudje. Poleg dveh izbruhov so zaznali še en posamičen primer ošpic, za katerega ni znan vir okužbe.

Med letos prijavljenimi primeri ošpic je sedem otrok, pet jih je mlajših od pet let. Med zbolelimi je bilo osem cepljenih z dvema odmerkoma, dva z enim odmerkom, devet je bilo necepljenih, za druge zbolele pa ni podatkov o cepljenju. Od zbolelih otrok nobeden ni bil cepljen proti ošpicam.

Trenutno je na infekcijski kliniki že več kot teden dni hospitaliziran in hudo bolan en človek.