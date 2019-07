Malarijo prenašajo komarji mrzličarji. Foto: Reuters

Paraziti malarije, ki širijo novo obliko malarije so se iz Kambodže, kjer je najprej izbruhnila, razširili na Laos, Tajsko in v Vietnam, kjer pri polovici pacientov običajna zdravila proti malariji ne delujejo. Raziskovalci poudarjajo, da imajo rezultati raziskave lahko »strašljive posledice«, še posebej če se bo mutirana malarija razširila v Afriko. Nekateri drugi strokovnjaki med tem mirijo javnost, saj naj implikacije ne bi bile tako hude, je poročal spletni BBC.

Ta izredno uspešen sev odpornega parazita je sposoben invazije na nova področja in dodatnih mutacij, kar izpostavlja strašljivo dejstvo, da bi se lahko razširil tudi v Afriko, kot se je to zgodilo z odpornostjo na zdravilo chloroquine v 80. letih 20. st., kar je privedlo do milijonov smrti. Olivo Miotto z oxfordske univerze

Malarijo zdravijo s pomočjo kombinacije dveh zdravil, in sicer artemisinina in piperaquina. Mešanico teh dveh zdravil so v Kombodži začeli uporabljati leta 2008, prvi mutirani paraziti malarije, ki so postali odporni na omenjena zdravila, pa so se pojavili zgolj pet let kasneje. Prvič so jih opazili v zahodnem delu države.

Najnovejša študija, objavljena v znanstveni publikaciji o nalezljivih boleznih Lancet, je analizirala krvne vzorce pacientov z malarijo v JV Aziji. Ko so pregledali DNA parazitov malarije so ugotovili, da se je nova odporna mutirana verzija parazita že razširila v Laos, na Tajsko in v Vietnam. Našli so tudi številne nove mutacije, kar bi lahko zdravljenje v prihodnosti še dodatno zakompliciralo.

V nekaterih regijah je na zdravila odporne malarije do 80 odstotkov. "Ta sev malarije se hitro širi in postaja vse hujši," je za BBC pojasnil dr. Roberto Arnato z inštituta Wellcome Sanger.

Na voljo alternativna zdravila

Druga študija, ki so jo objavili v isti znanstveni reviji, pa je pokazala, da pri polovici pacientov standardna terapija ni bila učinkovita pri zdravljenju. A to ne pomeni, da bolezen postaja neozdravljiva, saj so na voljo alternativna zdravila.

Nove kombinacije zdravil so ključne, da se bodo zdravniki lahko ob pojavu odpornega parazita še naprej uspešno spopadali z boleznijo. "Ker se odporni sev malarije širi in krepi, ugotovitve raziskave izpostavljajo nujno uvedbo alternativnih začetnih terapij zdravljenja malarije," je opozoril profesor Tran Tinh Hien z oxfordskega univerzitetnega kliničnega raziskovalnega centra v Vietnamu. Nova terapija bi lahko uporabila drugačen koktail zdravil, na primer kakšno drugo zdravilo poleg artemisinina, ali pa kombinacijo treh zdravil.

Največja nevarnost bi bila, če se na zdravila odporni paraziti razširijo v Afriko, opozarjajo raziskovalci. Foto: Matic in Carmen Pirc

Odporni paraziti ogrožajo boj proti malariji

Pri odpravljanju malarije po svetu je bil narejen že velikanski napredek, a raziskovalci se bojijo, da bi pojav na zdravila odpornega seva lahko ta prizadevanja ogrozil. Še najbolj zaskrbljujoče bi bilo, če se mutirani paraziti razširijo v Afriko, kjer je več kot 90 odstotkov primerov bolezni na svetu.

"Ta izredno uspešen sev odpornega parazita je sposoben invazije na nova področja in dodatnih mutacij, kar izpostavlja strašljivo dejstvo, da bi se lahko razširil tudi v Afriko, kot se je to zgodilo z odpornostjo na zdravilo chloroquine v 80. letih 20. st., kar je privedlo do milijonov smrti," pa je opozoril profesor Olivo Miotto z oxfordske univerze.

Ugotovitve raziskovalcev ne bodo spremenile veliko v vsakdanjem življenju ljudi v JV Aziji. Boj proti malariji namreč ni zgolj izbira pravilne terapije s pravo kombinacijo zdravil po okužbi, pač pa je ključno zatiranje komarjev mrzličarjev (Anopheles), ki bolezen širijo.