Odpoklici mesnih izdelkov so preventivne narave in ne pomenijo, da so živila nevarna za zdravje. Foto: Reuters

Tuš s trga umika francosko klobaso, ki jo je zanj proizvedel TMI Košaki (serijski številki 280/287 in 287) ter tirolsko in ljubljansko klobaso znamke Vsak dan, proizvedene pri Marku Žeraku. Ta samostojni podjetnik mesar je sicer s trga že umaknil določene svoje izdelke. S Tuševih polic se umikajo 400-gramska tirolska z rokom uporabe 5., 12. in 20. december ter 500-gramska ljubljanska klobasa z rokom uporabe 12. december, je razvidno iz objave na spletni strani uprave.

Tudi Hofer skupaj z dobaviteljem Markom Žerakom preventivno umika določene izdelke lastne blagovne znamke. To so navadna klobasa (400-gramska z rokom uporabe 22. december), klobasa za kuhanje (350-gramska z rokom uporabe 8. december), safalada (450-gramska z rokom uporabe 22. november), ljubljanska salama (400-gramska z rokom uporabe 23. december) in tirolska salama (400-gramska z rokom uporabe 23. december).

Mercator s polic umika izdelke Košakov in Mesarije Mlinarič. Pri Košakovih izdelkih gre za pečeno gozdarsko salamo serije 277, francosko salamo serije 280, navadno klobaso serije 287, 125-gramsko zaseko serij 280 in 291 ter 400-gramsko zaseko v ovoju serij 270, 280 in 291. Od Mlinaričevih izdelkov pa se umikajo 450-gramski ocvirki v masti serij 191135 in 191199.

Lidl Slovenija se je odločil za preventivni odpoklic mesnih izdelkov dobaviteljev Mesarija Mlinarič in Josef Reiner. Gre za domače ocvirke v masti znamke Naše nam paše (450-gramsko pakiranje s serijskimi številkami 191107, 191135, 191199 in 191250) ter grillmeister klobaso za pečenje (360-gramska iz serije 93855) in grillmeister klobaso za pečenje s sirom (340-gramska iz serije 93855).

Mesarija Mlinarič je sicer s trga umaknila vsa pakiranja ocvirkov s serijskimi številkami 191107, 191135, 191199 in 191250.

Določene mesne izdelke so v teh dneh s trga že umaknili podjetja Spirala, Vigros, Domače mesnine, Pohorske mesnine, Peloz in TMI Košaki, Kmetija Janežič ter samostojna podjetnika mesarja Janko Sirc in Marko Žerak.

Preventivni odpoklici

Odpoklici so preventivne narave in ne pomenijo, da so živila nevarna za zdravje. Da za ljudi ni večjega tveganja, je v torek ocenil tudi generalni direktor uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin Janez Posedi, ki se pri tem zanaša na mnenje avstrijskih organov.

Po Posedijevih pojasnilih so v eni od avstrijski klavnic na avstrijskem Štajerskem v času od 17. septembra do 22. oktobra dali v promet meso, ki je bilo namenjeno v kafilerijo, a tja ni prispelo, zato se preventivno izvaja umik vsega mesa, ki je v tem času prišlo iz te klavnice.

Skupno gre za meso 8.000 živali, ki so v tem času v klavnici končale pod noži, od teh je sporno meso 18 živali (17 prašičev in ene krave).

Ker avstrijske oblasti nimajo dokazil, da je to meso končalo v prehranski verigi, in ker ne morejo ugotoviti, kje so ti trupi oz. meso spornih živali, so se odločili za previdnosti ukrep. Meso, ki je prišlo v Slovenijo in ki je imelo žige, je po zagotovilih Avstrijcev nesporno.