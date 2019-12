Bakterija legionela lahko zaide tudi v vodne sisteme, kot so sistemi, namenjeni za oskrbo s pitno vodo ali hlajenje. Foto: Pixabay

Generalni direktor Bojan Zalar psihiatrične klinike je za STA pojasnil, da so letos zaznali do sedem primerov. Eden izmed bolnikov je umrl, vendar gre za bolnika z več pridruženimi boleznimi, zato ni jasno, koliko je prispevala prisotnost legionele, je poudaril.

Gre za bolnike, ki so pogosto premeščeni, zato ni popolnoma jasno, kje so se z bakterijo okužili. Bolnike, nameščene na gerontopsihiatriji, so premestili. Več informacij o izbruhu legionele, predvideni reorganizaciji, sanaciji in terminskem načrtu dela bodo pojasnili na novinarski konferenci.

Legionelozo povzročajo bakterije, ki so prisotne v naravnih vodnih okoljih, kot so reke, jezera in druge stoječe vode. Število bakterij v naravnem okolju je majhno, zato naravno okolje običajno ne predstavlja vira okužbe za ljudi. Bakterija pa lahko zaide tudi v vodne sisteme, kot so sistemi, namenjeni za oskrbo s pitno vodo ali hlajenje.

Nekatere vrste bakterij povzročajo obolenje pri ljudeh – simptomi in znaki bolezni so podobni gripi ali pljučnici, piše na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje.