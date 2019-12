Na zabave ali družinska srečanja ne hodimo lačni, nalaga NIJZ. Pomemben je razmislek ter načrtovanje obrokov v naprej, s čimer se izognemo prenajedanju. Foto: BoBo

Pred vsakim obrokom popijmo kozarec vode ali nesladkanega čaja, kar nas vsaj malo nasiti in odvrne od pretiranega uživanja hrane. Ne glede na skorajda pregovorno obvezno prisotnost tradicionalnih prazničnih jedi poskrbimo, da bo jedilnik kolikor se le da uravnotežen, priporoča Nacionalni institut za javno zdravje (NIJZ).



Če pa do težav zaradi nezdravega prehranjevanja le pride oziroma jih lahko pričakujemo, potem lahko težave omilimo tako, da naslednji obrok načrtujemo kot lahek obrok z dovolj vlaknin in tekočine. Izognimo se sladkorju in živilom iz bele moke, kavi, gaziranim pijačam, ocvrti in slani ter mastni hrani, ki lahko težave le še povečajo.

Prehrana med prazniki lahko v povprečju prinese do dva dodatna kilograma

Tako kot zaužitje ene porcije zelenjave nima pozitivnih učinkov na zdravje, tudi enkraten obilni in prehransko manj ustrezen obrok ne bo imel večjih dolgoročnih posledic za zdravje. Izjema so lahko kratkotrajne prebavne težave, ko so napenjanje, zaprtje, zgaga, ki pa običajno minejo brez večjih zapletov.

Poslabša se lahko tudi naše počutje, razpoloženje in storilnost, opozarja NIJZ. Praviloma lahko pride do nekoliko večjih težav le v primeru večjega prenajedanja, neustrezne prehrane ali prevelikih odmerkov alkohola, zato moramo biti toliko zmerni, da do teh težav sploh ne pride.

Kozarec vode z žlico kisa ali limoninega soka običajno spodbudi prebavo in prebavne encime, svetujejo na institutu. Pomagamo si lahko tudi z ječmenovo juho, ki olajšata prebavo. V primeru zaprtja je najboljša telesna dejavnost in hrana z veliko vlaknine ter uživanje tekočine.

Zaužijemo lahko več surove zelenjave, lupinastega sadja in razredčenih sokov ter jabolk. Uporaba prehranskih dopolnil, ki dokazano spodbujajo izločanje želodčne kisline, prebavnih encimov, ali pa krepijo naravno črevesno floro, je smiselna le v primeru indikacij.

Večjo pozornost pri prehrani med prazniki pa je treba nameniti bolnikom, ki se morajo držati predpisanega načina prehranjevanja. Nekatere tuje raziskave kažejo, da prehrana med prazniki lahko vpliva na povečanje telesne teže, v povprečju se zredimo za 1,5 do dva kilograma. Zato je bolj pomembno, da praznični obrok poskušamo uravnotežiti že med dnevom, tako da si že zjutraj npr. privoščimo bolj lahek in uravnotežen zajtrk.

Praznično prenajedanje pogosto motiv za hujšanje

Praznično prenajedanje je po navedbah NIJZ pogosto tudi motiv za kasnejšo odločitev o hujšanju in različnih dietah. Raziskave kažejo, da nestrokovno hujšanje, enolična prehrana ali določene izključitvene diete lahko celo škodijo zdravju, zato praznike preživite z uravnoteženo prehrano in dnevno rekreacijo, da kasnejše diete ne bodo potrebne. Raziskave so pokazale, da prazniki tako močno zaznamujejo naše prehranjevanje, da preko leta težje nadzorujemo telesno težo in se kljub vsemu posledično tudi zredimo. Dolgoročno to lahko vodi v debelost, ki pa ima lahko resne dejavnike za razvoj nekaterih kroničnih bolezni, kot so sladkorna bolezen tipa 2 ter bolezni srca in ožilja.

Zadnja leta raziskave v Sloveniji kažejo na nekatere ugodne trende na področju

Kljub temu pa se v povprečju še vedno vsak drugi odrasli skozi celo leto prehranjuje pretežno nezdravo, tri četrtine starejših prebivalcev ima prekomerno telesno težo ali so debeli, delež je nekoliko nižji pri mlajših odraslih, med mladostniki je takih nekaj manj kot tretjina.