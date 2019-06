Poziv sindikata zdravnikom glede upoštevanja standardov in normativov od 1. junija dalje je "premaknil velikansko skalo", ocenjuje Konrad Kuštrin. Foto: BoBo

"S 1. junijem se je zgodilo več, kot smo pričakovali. Če ne bi določili tega datuma, se v naslednjem letu, dveh ali pa v desetih ne bi zgodilo popolnoma nič," je po seji glavnega odbora poudaril predsednik Fidesa Konrad Kuštrin. Po njegovih besedah je večina zdravnikov odločenih, da se pri svojem delu približa modri knjigi standardov in normativov: "Je pa res, da tega ni mogoče narediti takoj, zlasti pa ne v treh dneh."

Po današnjih pogovorih s skoraj 30 sindikalnimi predstavniki smo bili prijetno presenečeni, da se lahko delo organizira tako, da se približamo standardom, ne da bi bili pri tem prizadeti bolniki. Kuštrin o prijetnem presenečenju

"Združenje zdravstvenih zavodov, torej zdravstveni menedžment, je bil dve leti v globokem zimskem spancu in ga je zbudil šele Fidesov poziv, da bo standarde treba uveljaviti," je bil kritičen. Pri tem je direktorje zavodov razdelil na tri skupine: na tiste, ki sodelujejo z zdravniki, na tiste, ki so še v zimskem spancu, in na tiste, ki v celoti negirajo standarde.

Dejal je, da je Fidesov poziv k upoštevanju standardov od 1. junija dalje naletel na popolno ignoranco vodstva zdravstvenega doma v Gornji Radgoni, kot primer dobrega sodelovanja pa je navedel postojnski zdravstveni dom. Dodal je, da ga je prijetno presenetilo, ker je v mnogih zavodih na sekundarni ravni prišlo do dobrega sodelovanja med menedžmentom in zdravniki.

Na pogovorih prijetno presenečenje

"Po današnjih pogovorih s skoraj 30 sindikalnimi predstavniki smo bili prijetno presenečeni, da se lahko delo organizira tako, da se približamo standardom, ne da bi bili pri tem prizadeti bolniki," je opozoril. Poudaril je, da so zdravniki "odgovorni nosilci zdravstvene dejavnosti, imajo pravico in dolžnost, da delo organizirajo, ne pa, da jim delo organizirajo tisti, ki tega dela niso sposobni narediti".

Zdravniki bodo po njegovem mnenju morali vzgojiti sami sebe in tudi bolnike, da bolniki zdravnikom ne morejo diktirati tempa dela: "Ko bo zdravnik ocenil, da bolnik potrebuje dodatne storitve, se bo pač tako odločil." Dejal je, da se zdravniki pogosto znajdejo v položaju, ko so ujeti med etičnimi standardi ter ignoranco menedžmenta in zdravstvenih oblasti.

Posebej pa je Kuštrin opozoril, da ignorance ne očita zdajšnjemu ministru za zdravje Alešu Šabedru, "saj se je z njim mogoče pogovarjati". Zagotovil je še, da zdravniški sindikat Fides "ne vodi nobene akcije, da bi zdravniki preklicali soglasje za delo prek polnega delovnega časa".