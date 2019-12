Neverjetnih 13 let čakalne dobe za operacijo palca

"Okvirni termin za vaš operativni poseg je od novembra 2031 do januarja 2032," to je datum za operacijo nožnega palca, na katero se je junija na ortopedski kliniki naročila starejša gospa. Zgrožena se je obrnila na zastopnico pacientovih pravic. "Je rekla: 'Vam iskreno povem, da se čutim prizadeta, užaljena. Sem starejša, imam preko 70 let, in čez 13 let operacije nožnega palca ne bom več potrebovala,'" je o primeru za Televizijo Slovenija povedala zastopnica pacientovih pravic Duša Hlade Zore.

Pacientka trdi, da je zdravnik ni opozoril, da bo čakala tako dolgo, zato je bil šok še večji. "Pravi, da so ji rekli, ko jo je zdravnik pregledal, da je sicer hudo, ampak da bo stopnja redno in da bo čakala tri leta. Potem je bil pa ta šok s 13 leti," je povedala zastopnica.

Pacientki je bilo najprej rečeno, da bo na operacijo čakala 3 leta. Izkazalo se je, da bo na vrsto prišla šele leta 2031. Foto: Pixabay

Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje ima ljubljanski klinični center za to operacijo najdaljšo čakalno dobo – 1. septembra je znašala 4.749 dni ali, kot poroča pacientka, torej nekaj več kot 13 let. Ljubljanski ortopedi pred kamero niso želeli pojasniti, zakaj je čakalna doba pri njih tako dolga, so pa pisno odgovorili, da "gre za poseg, ki odpravlja stanje, ki ni življenjsko ogrožajoče, da se čakalna doba podaljšuje zaradi staranja prebivalstva, v Ljubljano pa so napoteni vsi najtežji primeri". "Menim, da bi morala ortopedska klinika narediti več za to, da bi se to skrajšalo, ali pa na drugačen način opozoriti bolnike. Na trinajst let ne moreš naročati," je prepričana Hlade Zoretova.

Povprečna čakalna doba za operacijo nožnega palca je po zadnjih podatkih 1.170 dni, najkrajša je v bolnišnici Novo mesto, le en dan. Predvsem starejši bolniki bi morali biti o vseh možnostih bolje obveščeni, pravi Duša Hlade Zore. A opozarja tudi na pravico pacientov do izbire zdravnika, ki pa je glede na takšne čakalne dobe pacienti v Sloveniji pogosto nimajo več.