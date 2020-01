Foto: CDC/Dr. Heinz F. Eichenwald Foto: MMC RTV SLO

Novembra in decembra lani so tako obravnavali dva, predvidoma nepovezana, izbruha ošpic. To sta bila izbruha v kranjski in ljubljanski regiji. Prepoznali so 30 zbolelih za ošpicami, v štirih primerih so bili to otroci.

Prvi okuženi je prišel iz Belgije, od njega se je bolezen prenesla na šest ljudi. Eden od teh je okužil še 13 ljudi, od njih pa se je bolezen razširila še na tri ljudi. V dveh primerih gre le za verjetno povezavo s tem izbruhom.

V drugem izbruhu, ki ga je obravnaval NIJZ, so zboleli trije ljudje iz ljubljanske regije.

Poleg dveh izbruhov sta bila ugotovljena še dva posamična primera ošpic, za katera ni znan vir okužbe, še navajajo na NIJZ-ju.