Tudi elektronske cigarete so škodljive, opozarjajo na NIJZ-ju. Foto: BoBo

"Ob uporabi elektronskih cigaret je uporabnik izpostavljen številnim zdravju škodljivim snovem, rakotvornim, dražilnim in strupenim snovem, kot so nikotin, vlažilci oziroma topila, arome, aldehidi, hlapne organske spojine, policiklični aromatični ogljikovodiki, za tobak specifični nitrozamini, majhni delci, kovine in silikatni delci," opozarjajo na NIJZ-ju.

Dodajajo, da je obseg izpostavljenosti škodljivim snovem zelo raznolik in odvisen od značilnosti izdelka in tekočine ter načina uporabe elektronskih cigaret, škodljiva pa je tudi pasivna izpostavljenost aerosolu elektronskih cigaret.

Na NIJZ-ju poudarjajo, da elektronske cigarete niso dokazano učinkovit način pomoči pri opuščanju kajenja, in priporočajo, da kadilci, ki želijo opustiti kajenje, pri tem uporabljajo preizkušene in dokazano varne ter učinkovite izdelke, ki so na voljo v lekarnah ali jih predpiše zdravnik na recept.

Kašelj, težave pri dihanju …

Ameriški bolniki poročajo o postopnem pojavu kašlja, težav pri dihanju in utrujenosti, ki so se poslabšali v času nekaj dni ali tednov. Poročajo tudi o drugih težavah, kot so zvišana telesna temperatura, bolečine v prsih, izguba telesne teže, slabost in driska. Slikanja pljuč prikazujejo zgostitve v obeh pljučnih krilih, strokovnjaki pa so potrdili, da ne gre za nalezljivo bolezen.

Trenutno ni identificiran posamezni izdelek ali snov oz. vzrok obolenj, vendar pa oboleli poročajo o uporabi elektronskih cigaret v tednih in mesecih pred sprejemom v bolnišnico.

Na NIJZ-ju zato zdravstvenim delavcem svetujejo, naj pri obravnavi bolnikov z respiratornimi oziroma pljučnimi obolenji neznanega vzroka preverijo tudi uporabo elektronskih cigaret oziroma drugih dovoljenih in prepovedanih drog.

Uporabo elektronskih cigaret pa odsvetujejo še posebej otrokom, mladostnikom, nosečnicam, ženskam, ki načrtujejo nosečnost, bolnikom s kroničnimi obolenji, predvsem dihal, in nekadilcem.