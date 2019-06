Otroci in mladostniki alkohola ne bi smeli piti, ker imajo še nerazvite možgane, opozarja NIJZ. Foto: Pixabay

Nedokončan razvoj možganov pri mladostnikih pripomore k temu, da mladostniki težje predvidevajo nevarnosti in posledice svojega vedenja, se vedejo bolj tvegano, preizkušajo novosti in iščejo izzive. Še nedokončan razvoj predelov v možganih, ki so vpleteni v razvoj zasvojenosti, pripomore k temu, da bo mladostnik prej razvil zasvojenost v primerjavi z odraslo osebo, so opozorili na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ).

"Zavedati se moramo, da so mladostniki ranljivejši za večino učinkov alkohola. Prej ko mladostnik začne piti alkohol, večja je verjetnost, da bo imel pozneje v življenju težave zaradi alkohola," je opozorila Maja Roškar z NIJZ-ja. Starši in vsi drugi odrasli predstavljajo pomemben vzgled. Navade staršev in drugih odraslih v povezavi s pitjem alkohola namreč vplivajo na mladostnikov odnos do alkohola in njegovo odločitev za pitje alkohola.

Žuganje in vzvišeno predavanje ne deluje

Starši in odrasli naj se z mladostniki o problematiki alkohola pogovarjajo skozi vse leto in ne samo ob kritičnih dogodkih, kot so razna praznovanja ali zaključek šolskega leta. "Pogovor naj bo odprt in iskren, vsi sodelujoči naj imajo možnost izraziti svoje mnenje in stališče do alkohola. Pomembno je, da se mladostnika ne obsoja in ne podcenjuje njegovega mnenja. Prav tako naj se mu ne žuga in predava. Mladostniku je treba pokazati zanimanje zanj in skrb za njegovo zdravje ter dobro počutje," svetuje Marjetka Hovnik Keršmanc z NIJZ-ja. Starši naj bodo mladostnikom vedno v oporo, še posebej pa v kritičnih situacijah, je poudarila.

Raziskave so namreč pokazale, da najpozneje in najmanj alkohola pijejo mladostniki, katerih starši imajo jasno stališče, da alkohol ni za mladostnike, postavljajo jasne meje, si vzamejo čas za pogovor in z mladostnikom preživljajo prosti čas, se za njegovo življenje zanimajo ter podpirajo njegove pozitivne lastnosti in vedenja.

K odgovornemu odnosu družbe do alkohola lahko po njihovih besedah največ prispevamo tudi s podpiranjem učinkovitih ukrepov alkoholne politike, med katere sodijo povišanje cen alkohola, omejevanje tržnega komuniciranja in oglaševanja alkoholnih pijač, zgodnja prepoznava in obravnava tveganih pivcev, zdravljenje duševnih in vedenjskih motenj zaradi pitja alkohola ter preprečevanje vožnje pod vplivom alkohola.