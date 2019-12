Foto: EPA

Zolgensma je trenutno najdražja enkratna terapija na svetu in stane 2,1 milijona dolarjev na bolnika. Novartisov oddelek AveXis, ki je razvil Zolgensma, namerava do junija prihodnje leto razdeliti 50 odmerkov zdravila in nato do konca leta še ostalih 50.

Brezplačna enkratna terapija bo namenjena državam, kjer še ni odobreno zdravilo za redko genetsko bolezen, ki se pojavi pri enem od 10.000 rojstev.

Zdravilo, ki se prejema z infuzijo, je trenutno odobreno v ZDA in sicer za otroke do drugega leta starosti, medtem ko v Evropi in na Japonskem odobritev pričakujejo v prihodnjem letu, zaradi česar bolniki nimajo dostopa do terapije.

Slovenija je zdravilo Zolgensma spoznala prek fantka Krisa iz Kopra, za katerega so ljudje v samo nekaj dneh zbrali sredstva, potrebna za zdravljenje v ZDA.

Tudi v Belgiji, na Madžarskem, v Izraelu in drugih državah so se družine obolelih otrok zatekle h kampanji množičnega financiranja za zdravljenje v ZDA.

Novartis je sporočil, da skuša z brezplačno razdelitvijo zdravila zagotoviti zdravljenje, kjer to še ni mogoče.

Na pobudo švicarskega farmacevta so se že odzvale nekatere organizacije za zaščito pravic pacientov, kot je britanska TreatSMA, ki je pozdravlja namero Novartisa, a ima zadržke do načina izbire bolnikov za zdravljenje, ki bo od februarja naprej potekalo z žrebom vsake dva tedna. Taka loterija se jim zdi vprašljiva za dostopnost do zdravljenja te redke bolezni.