Virus ebole je letos izbruhnil v DR Kongo, Ruandi in Ugandi. Foto: Reuters

Štiri različna zdravila je testno preizkusilo nekaj bolnikov iz Demokratične republike Kongo, kjer se borijo z epidemijo ebole, in dve med njimi sta se izkazali za zelo učinkoviti. Z njima bodo zdaj začeli zdraviti vse bolnike v DR Kongo, kjer je izbruh tega nalezljivega virusa zahteval že več kot 1.800 življenj, piše BBC.

Zdravili, imenovani REGN-EB3 in mAb114, virus ebole napadata s protitelesci, s tem pa izničita škodovanje človeškim celicam. "Gre za prvi dve zdravili, pri katerih se je stopnja smrtnosti zaradi obolelosti z ebolo opazno znižala," je dejal Anthony Fauci z ameriškega inštituta za alergije in nalezljive bolezni, ki je sodeloval v študiji. Študijo je sicer opravila mednarodna raziskovalna skupina pod vodstvom Svetovne zdravstvene organizacije (WHO).

Omenjeni zdravili so preizkusili na 700 obolelih. Po jemanju REGN-EB3 je preživelo 94 odstotkov bolnikov, po jemanju mAb114 pa 89 odstotkov bolnikov. Opozorili pa so, da je šlo za bolnike z nizko vrednostjo virusa v krvi, zato je ključno za učinkovito zdravljenje, da se začne čim hitreje.

Okuženi z ebolo dobijo visoko vročino, čutijo bolečine v mišicah in so oslabeli, sledijo bruhanje, driska in krvavitve. Bolniki umrejo zaradi dehidracije in odpovedi organov. Foto: Reuters

Drugi dve zdravili sta se izkazali za neučinkoviti, zato ju ne bodo več razvijali.

Javna zdravstvena kriza

Trenutni izbruh ebole na vzhodu DR Kongo se je začel avgusta lani in je največji po letu 1976, ko so virus odkrili. Julija letos so oblasti razglasile javno zdravstveno krizo, ki predstavlja mednarodno grožnjo. Gre za najresnejše opozorilo za zdravstvene razmere, ki ga lahko razglasi država. V preteklosti so ga uporabili le štirikrat, tudi med epidemijo kolere med letoma 2014 in 2016, ki je na zahodu Afrika zahtevala 11.000 smrtnih žrtev.

V zadnjem letu je bilo v DR Kongo potrjenih več kot 2.600 primerov okužbe, skoraj tretjina obolelih je otrok.

WHO, Unicef, Urad ZN za usklajevanje humanitarnih zadev (OCHA) in Svetovni program za prehrano (WFP) so pred kratkim opozorili na žrtve in poudarili, da je omejitev nadaljnjega prenosa virusa velik izziv, ki pa ni neuresničljiv. Poudarili so, da se izbruh ebole pojavlja na območju oboroženih spopadov, kjer je zagotavljanje učinkovitega odziva precej bolj zapleteno zaradi negotovosti in napadov na zdravstvene delavce in ustanove.