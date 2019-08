Foto: Pixabay

Kot so ugotavili inšpektorji, dobavitelji živil niso imeli nikakršnih dokazil o vsebnosti transmaščob. Odzveli so tudi nekaj vzorcev in laboratorijska analiza je pri eni jušni kocki pokazala, da imaveč kot dva grama transmaščobnih kislin na sto gramov skupnih maščob, zato so ta izdelek umaknili s trga.

V ljubljanski kavarni in slaščičarni Zvezda, so vsi izdelki brez transmaščob. Večinoma uporabljajo maslo, v nasprotnih primerih pa se o prisotnosti transmaščob prepričajo pri dobaviteljih, ki jim morajo zagotoviti, da jim dobavljajo surovine, ki ne presegajo transmaščob. "Če pa bi naredili novo sladico, ki bi vsebovala rastlinske maščobe, bi jo laboratorijsko analizirali," pojasni Sabina Potokar iz Zvezde.

Inšpektorji so doslej opravili 50 pregledov v slaščičarnah, restavracijah, pekarnah in trgovinah in ugotovili 42 nepravilnosti. "Najprej se preveri obvladovanje tekom proizvodnje oziroma trgovce, ali preverjajo svoje dobavitelje", pojasni Anja Palman iz Inšpekcije RS za varno hrano veterinarstvo in varstvo rastlin.

Inšpektorji so vzeli tudi vzorce 12 živil: slanih prigrizkov, jušnih koncentratov in pekovskih izdelkov in preveč transmaščob našli v enem izmed njih. Šlo je za jušno kocko, za katero je bil "odrejen umik in prepoved dajanja na trg," pojasni Palmanova.

Kot meni Igor Pravst z Inštituta za nutricionistiko je za proizvajalca je to najhujša kazen: "Če se njegova živila odpokličejo, ker so nevarna za zdravje, je to slabo za njegov imidž." V Sloveniji je na voljo veliko zdravih živil, a potrošnikom je treba pomagati, da se zanje tudi odločijo, je pokazala mednarodna raziskava o predpakiranih živilih. Že več kot 40.000 potrošnikom pri izbiri zdravih živil pomaga mobilna aplikacija Veš kaj ješ.