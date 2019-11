Foto: Reuters

Starejši od 65 let, kronični bolniki, osebe z izrazito povečano telesno težo in nosečnice so letos upravičeni do brezplačnega cepljenja proti gripi. A v prvem tednu cepljenja so se lahko brezplačno cepili le pri svojem izbranem osebnem zdravniku, ne pa tudi pri drugem družinskem zdravniku ali na območnih enotah Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Nato je ministrstvo za zdravje spremenilo pravilnik, ki omogoča brezplačno cepljenje tudi drugje. A nekateri bolniki so se pred spremembo pravilnika že cepili in so zato morali sami poravnati stroške.

Na ministrstvu za zdravje svetujejo, naj se zglasijo tam, kjer so se cepili, izvajalci pa se bodo za povračilo sredstev obrnili na Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.