Osmi primer ošpic v Sloveniji, na RTV-ju

Zaposleni prejeli ustrezna navodila

Ljubljana - MMC RTV SLO

Foto: Pixabay

V Sloveniji imamo nov, že osmi primer ošpic. Zbolel je zaposleni na Radioteleviziji Slovenija. Vodstvo RTV je sporočilo, da so takoj, ko so dobili to informacijo, o tem obvestili Epidemiološko službo Nacionalnega inštituta za javno zdravje.