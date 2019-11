Porast primerov ošpic so opazili na vseh celinah. Foto: Reuters

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je v sredo objavila poročilo, v katerem je opozorila na nevarno rast števila obolelih za ošpicami. Do petega novembra letos je bilo po svetu prijavljenih 440.200 primerov bolezni, lani v tem času pa 350.000.

Najhujše so razmere v DR Kongo, saj so v tej državi do 17. novembra obravnavali 250.270 primerov ošpic, od tega je 5.110 ljudi umrlo. To je dvakrat več žrtev, kot jih je zahtevala epidemija ebole v tej afriški državi. "Izbruh ošpic v DR Kongo je največji na svetu. Je eden največjih, kar smo jih videli," je dejala direktorica oddelka za cepljenje pri WHO-ju Kate O'Brien.

V DR Kongo so epidemijo ošpic razglasili junija, septembra pa so sprožili nujno kampanjo cepljenja, da bi zajezili izbruh. Po navedbah WHO-ja kampanja še poteka, po pričakovanjih pa naj bi se končala do konca leta. Ošpice razsajajo po vsej državi, med okuženimi so večinoma otroci in dojenčki.

Ogrožene so tudi nekatere druge afriške države, predvsem Čad, kjer so letos našteli 25.596 primerov ošpic.

Na Samoi polovica mlajših od štirih let

Razmere so kritične tudi v tihomorski državi Samoa, kjer je epidemija ošpic zahtevala 37 življenj, največ žrtev je otrok. Oblasti v državi, ki šteje 200.000 prebivalcev, so obravnavale najmanj 2.200 obolelih, med katerimi jih je polovica mlajših od štirih let. Oblasti so zaradi epidemije razglasile izredne razmere, ob tem pa sporočile tudi, da obvezen program cepljenja, ki so ga uvedle ta mesec, že kaže učinke. V minulih petih dneh so cepili 17.000 ljudi.

Unicef je na Samoo poslal 110.000 doz cepiva za ošpice. Na otok so pripotovale tudi zdravniške ekipe iz Avstralije in Nove Zelandije, ki pomagajo pri cepljenju.

Z izbruhi ošpic sta se v zadnjem času soočila tudi otoka Tonga in Fidži, a najhuje je prav na Samoi, kjer je bila doslej stopnja precepljenosti nizka, le med 28 in 40 odstotkov.

Poleg tega so lani za krajše obdobje ustavili cepljenje, saj sta po prejemu cepiva umrla dva dojenčka. Preiskava teh smrti je ugotovila, da so medicinske sestre otrokoma pomotoma dale napačno zdravilo, a nezaupanje je ostalo in močno vplivalo na nadaljnje cepljenje. Zaradi izbruha epidemije ošpic so na Samoi zaprli šole in vrtce. Otroci se tudi ne smejo udeleževati javnih dogodkov.

Turistična organizacija na Samoi pa je predvsem izrazila zaskrbljenost zaradi učinka epidemije na gospodarstvo. V otoški državi je turizem eden izmed glavnih stebrov gospodarstva in številne družine so od njega odvisne.

V Braziliji, predvsem v mestu Sao Paulo, so našteli skoraj 12.000 obolelih z ošpicami, v Ukrajini pa skoraj 57.000.

Ošpice so zelo nalezljiva virusna bolezen, ki se prenaša po zraku, s kužnimi kapljicami ter z neposrednim stikom z izločki dihal okužene osebe pri kašljanju in kihanju. Bolezen lahko povzroči hudo drisko, pljučnico ali izgubo vida, v določenih primeri tudi smrt.