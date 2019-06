Foto: EPA

V oddelku vrtca, ki ga obiskuje 443 otrok, se je bolezen pojavila v torek. Diagnozo so pri obolelem potrdili z laboratorijskimi testi.

Bolezenskih znakov pri drugih otrocih v vrtcu danes niso zaznali. Teh prav tako niso odkrili pri mlajšem bratcu zbolelega otroka. Ker je za oslovski kašelj najbolj značilno, da je po 14 dneh še močnejši kot na začetku, otrok pa ob kašljanju velikokrat tudi bruha, zdravnica staršem priporoča, naj otroka ob vsakem sumu omenjene bolezni odpeljejo k osebnemu zdravniku, je povedala ravnateljica Mavrice Silvija Komočar.

Najbolj so ogroženi dojenčki in majhni otroci

Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje je oslovski kašelj bolezen dihal, ki jo povzroča bakterija Bordetella pertussis, le-ta pa se nahaja v ustih, nosu in žrelu. Otroci, ki zbolijo za oslovskim kašljem, imajo lahko epizode kašlja, ki trajajo od štiri do osem tednov. Bolezen najbolj ogroža dojenčke in majhne otroke.

Oslovski kašelj se prenaša s kužnimi kapljicami pri kašljanju, kihanju, tudi posredno prek okuženih predmetov. Na začetku bolezni so simptomi podobni navadnemu prehladu – pojavi se izcedek iz nosu in oči, rahlo povišana telesna temperatura, občasno tudi blag kašelj. Nato se začne kašelj stopnjevati in pojavijo se značilni napadi kašlja. Sledi jim nenaden globok vdih, ki ga spremlja značilen zvok. Bolnik lahko pomodri, ker zaradi kašlja ne dobi dovolj kisika. Napadom, ki so najpogostejši ponoči, lahko sledita bruhanje in utrujenost.