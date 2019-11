Minister za zdravje je pripravljen odstopiti. Foto: DZ/Matija Sušnik

Po navedbah ministra za zdravje Aleša Šabedra je sicer prezgodaj govoriti o tem, ali bo premierju Marjanu Šarcu ponudil svoj odstop. "To je del politike, če pa je to nezaupnica, lahko tudi odstopim ob koncu dneva," je pred sejo vlade dejal minister za zdravje.

Na odboru DZ-ja za zdravstvo so v sredo ob obravnavi predloga Levice za ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v zakonski predlog vnesli uvedbo pavšalnega prispevka 29 evrov. To naj bi bil prvi korak, v naslednjem pa koalicija napoveduje progresivno (t. i. solidarnostno) lestvico pri pobiranju prispevka.

Minister Šabeder sicer pripravlja celovit predlog prenove zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Odločitev odbora v sredo je po Šabedrovih navedbah del politične volje, sledi pa celostna prenova zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, kjer bodo uredili solidarnostno lestvico plačevanja zdravstvenega zavarovanja, ki bi ga prenesli na zavod za zdravstveno zavarovanje, ter druge odprte zadeve. Dolgotrajno oskrbo urejajo v ločenem zakonu, a po ministrovih besedah razmišljajo o združitvi obeh dajatev.

Vodja poslancev LMŠ-ja Brane Golubović je po koalicijskem srečanju zatrdil, da sredino dogajanje na odboru ne pomeni nezaupnice ministru.

Spomnil je, da ministrstvo pripravlja zakon, v katerem bo še nadgradil ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, uvedla pa se bo solidarnostna lestvica, ki bo upoštevala tudi dolgotrajno oskrbo.

Poudaril je, da so v LMŠ-ju vedno govorili o dveh korakih urejanja tega področja, in sicer o ukinitvi dopolnilnega zavarovanja v prvem in oblikovanju solidarnostne lestvice v drugem koraku.