Cepljenje proti klopnemu meningoencefalitisu Priporočljivo je, da se cepljenje proti klopnemu meningoencefalitisu s prvima dvema odmerkoma opravi v zimskih mesecih z enomesečnim razmikom, da se vzpostavi zaščita pred boleznijo še pred dejavnostjo klopov. Tretji odmerek sledi čez 5-12 oz. 9-12 mesecev, nato pa so potrebni poživitveni odmerki, prvi čez 3 leta, pozneje pa na 5 let. Po 50. oziroma 60. letu starosti so priporočljivi poživitveni odmerki na 3 leta.

Pravilnik o določitvi programa cepljenja in zaščite z zdravili za leto 2019 je začel veljati v soboto in prinaša nekaj novosti. Med drugim uvaja priporočljivo cepljenje proti klopnemu meningoencefalitisu za otroke, ki so letos stari tri leta, in za odrasle, stare 49 let. To pomeni, da bo cepljenje za ti dve generaciji financirano iz obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Dojenčki bodo cepljeni tudi proti hepatitisu B

Ena izmed novosti programa je tudi, da se zdajšnje cepivo za dojenčke, ki ščiti pred petimi boleznimi – davico, tetanusom, oslovskim kašljem, hemofilusom influence b in otroško paralizo – zamenja z novim cepivom, ki ščiti še pred okužbo s hepatitisom B. Cepljenje s šestvalentnim cepivom bo obvezno za otroke, rojene od oktobra 2019. Kot je razvidno iz programa, bodo dojenčki z novim cepivom prvič cepljeni v letu 2020, ko bodo dopolnili tri mesece. Pediatri proti petim boleznim dojenčke s tremi odmerki cepijo v prvem letu, četrti odmerek pa dobijo do drugega leta, medtem ko se otroci trenutno proti hepatitisu B cepijo šele pred vstopom v šolo oziroma v prvem razredu.

Program cepljenja prinaša še nekaj drugih sprememb. Cepilni program za učence, dijake in študente se spreminja tako, da se v to kategorijo doda mlade odrasle do dopolnjenega 26. leta starosti. S tem se izenačujejo pravice in obveznosti glede cepljenja šolajočih mladostnikov in študentov z enako starimi mladostniki in odraslimi, ki se ne šolajo, do 26. leta starosti.