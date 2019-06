Foto: BoBo

Farmacevtski velikan je namreč privolil v poravnavo v vrednosti 270 milijonov dolarjev v povezavi s tožbo zaradi smrti več tisoč ljudi, ki naj bi jih zakrivilo to protibolečinsko zdravilo. To je mogoče dobiti tudi na slovenskem trgu. Opioide predpisujejo na recept, kar pomeni, da so v rokah zdravnikov, njihova poraba v Sloveniji pa narašča.

Po zadnjih dostopnih podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje je bilo v Sloveniji leta 2017 izdanih več kot 17,9 milijona receptov za ambulantno predpisana zdravila, katerih skupna vrednost je 484 milijonov evrov. Vsak prebivalec Slovenije je v povprečju prejel skoraj devet receptov. Največ jih je bilo predpisanih v pomurski, najmanj pa v osrednjeslovenski regiji. Zdravniki so leta 2017 največ receptov predpisali za bolezni srca in ožilja, dobrih 19 odstotkov je bilo namenjenih izdaji zdravil, ki delujejo na živčevje, sledijo zdravila za bolezni prebavil in presnove, bolezni mišično-skeletnega sistema, zdravila za sistemsko zdravljenje okužb ter zdravila za bolezni dihal. Od zdravil, ki delujejo na živčevje, je bilo izdanih največ – skoraj 1,4 milijona - analgetikov. Najpogosteje predpisana učinkovina je bil paracetamol, delež opioidov je bil skoraj tretjinski in se še povečuje. V letih od 2004 do 2017 se je število vseh izdanih receptov povečalo skoraj za četrtino.

Zaradi opioidov vsak dan umre 130 Američanov

"Nič nismo vedeli o nevarnosti in razširjenosti teh zdravil," je s solzami v očeh na sojenju razlagal oče študenta, ki je zaradi prevelikega odmerka umrl star 22 let. »Veliko staršev iz vse države nama je povedalo, da so izgubili otroke v podobnih okoliščinah. Tako kot midva, na kaj takega niso niti pomislili,« je povedal obupani Craig Box. Strokovnjak z Univerzitetnega centra za zdravstvene študije v Oklahomi Jason Beaman pa je opozoril: "Če bi bilo tukaj sto ljudi, bi bilo zanje izdanih okoli 125 receptov za opiate. V Oklahomi izdajo več receptov, kot je prebivalcev. Vemo, da lahko postanete odvisni od njih že po treh dneh. Verjetnost za to se še poveča, če jih jemljete sedem ali celo trideset dni. Nedvomno gre za epidemijo. Opiati so virus HIV ali kuga moje generacije."

Napovedanih 2000 tožb

Tožilci podjetju Johnson&Johnson, Purdue Pharma in Teva Pharmaceuticals očitajo zavajajoče trženje protibolečinskega zdravila OxyContin. Zdravnike so silili, da predpišejo več receptov zanj in pri tem poudarijo, da je varno in primerno za vsakodnevno rabo, ne pa tudi, da lahko povzroči odvisnost. Državo bo to v naslednjih 20 do 30 letih stalo vsaj 12 milijard evrov. »Epidemijo opiatov na recept v naši državi so povzročila podjetja, ki so nepošteno tržila ta zdravila, čeprav so že več kot 20 let vedela, da povzročajo odvisnost. Večina jih je vedela, da bodo pacienti zelo verjetno postali odvisni od njih. Žal je bil zanje dobiček pomembnejši od ljudi,« je povedal Mike Hunter, državni tožilec v Oklahomi. Farmacevtski velikan zanika krivdo in zatrjuje, da svoje izdelke trži odgovorno. Gre za prvo od 2000 napovedanih tožb lokalnih in državnih oblasti proti farmacevtskim podjetjem. Maja je podjetje Teva Pharmaceuticals že privolilo v 75 milijonov evrov vredno poravnavo z državo Oklahoma. Skoraj 240 milijonov evrov mora državi odšteti tudi družba Purdue Pharma, ki se sicer zaradi podkupovanja zdravnika Guida Fanellija, ki je v zameno za denar reklamiral njihova protibolečinska zdravila, zagovarja tudi na sodišču v Italiji.

Katera zdravila z opioidi, ki so se v ZDA znašla na zatožni klopi, je mogoče dobiti tudi v Sloveniji? Se tudi pri nas, tako kot v ZDA, dogaja, da ljudje umirajo zaradi prevelikih odmerkov tovrstnih zdravil? Kako varni so obliži za blaženje hudih bolečin? Kakšna je odgovornost regulatornih organov, ki izdajajo dovoljenja za promet z zdravili in opravljajo nadzor, zdravnikov, ki jih predpisujejo, farmacevtov v lekarnah s pojasnjevalno dolžnostjo in navsezadnje bolnikov, ki morajo v skrbi za svoje zdravje spoštovati predpisane odmerke? Zakaj so antidepresivi boljše protibolečinsko sredstvo kot opioidi? O vsem tem bomo v Kodi govorili s psihiatrinjo Mojco Zvezdano Dernovšek in Matejem Vinkom z Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Začnemo ob 17.30 na TV SLO 1.