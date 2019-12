UKC Maribor je znova na prepihu. Foto: BoBo

Nič od tega ni res, poudarja Ljubo Germič. Ministrstvo za zdravje mora zdaj imenovati novega člana v svetu zavoda.

Ljubo Germič je bil za člana sveta zavoda Univerzitetnega kliničnega centra Maribor imenovan februarja 2016, zadnji skoraj dve leti ga je tudi vodil, a bil ves ta čas, kot pravi, tarča nenehnih poskusov diskreditacij, obrekovanj in sumničenj. "Zame so takšni načini dela nesprejemljivi in jaz na to ne morem pristajati. Moje delo v dosedanjem življenju je temeljilo na nekih vrednotah. Jaz želim ostati branik teh vrednot poštenega, korektnega in transparentnega dela in sem precenil, da je trenutek za ta korak prav zdaj."

Zaradi anonimnih pisem, v katerih so ga neznanci obtoževali prejemanja podkupnin, kadrovanja in vplivanja na druge člane sveta zavoda, je pred dobrima dvema letoma vložil kazensko ovadbo. Kaplja čez rob, pravi Germič, pa je bil javni zapis direktorja Univerzitetnega kliničnega centra Maribor Vojka Flisa, "da ima že nekaj časa priložnost, po sili, ne prostovoljno, sodelovati z gospodom, ki je leta in leta krojil politično usodo slovenskega zdravstva, se napihoval v državnem zboru, se ima za zadnjega enciklopedista, vseznalca."

Kot pravi Germič zapis o političnem fičfiriču, v katerem se je prepoznal, "pomeni diskreditacijo mene osebno, mojega dosedanjega dela, mojih vrednot, ki so zdaj presegle tudi to, da se dotikajo mojih družinskih članov, seveda na to pa ne morem pristajati."

V Univerzitetnem kliničnem centru Maribor odstopa predsednika sveta zavoda ne komentirajo.