Država bo samo letos za krajšanje čakalnih vrst namenila 55 milijonov evrov. Foto: BoBo

Kako realni so podatki o čakalnih dobah, ki jih objavlja Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ)? Pri izračunu čakalnih dob namreč inštitut upošteva podatke, ki mu jih sporočijo izvajalci, ne preverja pa ali so ti podatki pravilni. Tako inštitut upošteva tudi podatek, da je čakalna doba pri nekem izvajalcu nič, pa čeprav se zavedajo, da v veliki večini primerov to ne drži.

Čakalna doba za prvi infektološki pregled z napotnico hitro v celjski bolnišnici znaša - nič. A podatek ne drži, izvemo po telefonu, čakalna doba je dva tedna. In tudi take napačne podatke Nacionalni inštitut upošteva pri izračunu čakalnih dob. "Mi ne moremo vedeti, ali je čakalna doba res nič ali je to pač napaka izvajalca, ki nam pač pošlje napačni podatek. In mi to upoštevamo," je dejal Simon Indihar z Nacionalnega instituta za javno zdravje (NIJZ).

Zato pride do nenavadnih izračunov, kot je naslednji na katerega nas je opozorila gledalka. Povprečna čakalna doba na prvi revmatološki pregled je 1. januarja letos za stopnjo nujnosti redno znašala 152 dni, pri izvajalcih z najkrajšo čakalno dobo pa je bilo treba čakati skoraj dvakrat dlje - 272 dni. In koliko izvajalcev pošilja napačne podatke? "Jih je kar nekaj. Vendar so to manjši izvajalci v večini primerov, koncesionarji," je povedal Indihar.

Marušič: To je zaskrbljujoče

Nekadnji minister za zdravje Dorjan Marušič je komentiral: "Sem nad tem podatkom šokiran. Da je vrhunski, mednarodno priznan Nacionalni inštitut za javno zdravje padel na izpitu računanja povprečja, je zaskrbljujoče."

Tudi zato, ker te podatke upoštevata tako ministrstvo za zdravje, kot zdravstvena blagajna ko načrtujeta ukrepe, ko se deli denar.

"Je pa to izjemno ali pa praktično edino orodje, s katerim lahko strateško odmerijo sredstva, da zagotavljajo optimalno dostopnost do zdravstvenih storitev. In to orodje ne deluje," je dodal.

"Ob primerjanju podatkov, ki jih imajo posamezni izvajalci, pa tisto, kar se najde v uradnih straneh NIJZ-ja, pa ugotavljamo kar večkrat nekaj razlik," je povedal generalni direktor Zavoda za zdravstveno zavarovanje, Marjan Sušelj.

Lani je zdravstveni inšpektorat opravil 1305 nadzorov na področju pacientovih pravic, ugotovil je 239 kršitev. A ker je šlo za lani vpeljane novosti, so jo izvajalci odnesli brez glob.