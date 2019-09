Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je konec avgusta odsvetoval uporabo elektronskih cigaret. Foto: Pixabay

Iz Združenih držav Amerike, Indije, Tajske in Brazilije poročajo o skokovitem povečanju odvisnosti od elektronskih cigaret, zlasti med mladostniki, ki so najbolj dovzetni za oglaševalske prijeme tobačne industrije. Kako je v Sloveniji? Pravila glede sestavin v polnilih elektronskih cigaret so v Evropski uniji sicer precej strožja kot v Združenih državah Amerike, kljub temu pa strokovnjaki uporabo elektronskih cigaret odsvetujejo.

Govorili smo z mladoletnikom, ki je pod vplivom vrstnikov tudi sam začel tu in tam kaditi elektronske cigarete. Na vprašanje, zakaj vejpa – kakor se kajenje elektronskih cigaret popularno imenuje –, nam je odgovoril: "Ne vem, hočem videti, kakšen je občutek. Zdi se mi, da je to bolj zdravo kot cigarete." Drug srednješolec, s katerimi smo govorili, nam je zaupal, da je s tem nadomestil kajenje klasičnih cigaret.

Skrb vzbujajoč je podatek, da so šolski delavci lani zaznali uporabo elektronskih cigaret v skoraj 40 odstotkih osnovnih šol in v več kot polovici srednjih. Najstniki so po mnenju Nine Rogelj Peloza iz Mladinske zveze Brez izgovora Slovenija osrednja ciljna skupina in potencialni dolgoletni kupci izdelkov tobačne industrije: "Mladi veliko hitreje posežejo po cigareti z okusom vanilje, čokolade, obenem pa to zakrije težo nikotina in vseh drugih škodljivih snovi, ki so v tekočini v elektronskih cigaretah."

Najstnik, s katerim smo se pogovarjali, ni vedel, katere sestavine so v tekočini njegove elektronske cigarete: "Po mojem nikotina ni, tekočina ni škodljiva, okus ima po vanilji, piškotih, borovnici." Specialistka interne medicine na Univerzitetni kliniki za pljučne bolezni in alergijo Golnik dr. Mihaela Zidarn pa opozarja, da je vdihavanje arom potencialno škodljivo: "Znano je tudi, da so v sestavinah polnil elektronskih cigaret lahko tudi nekateri karcinogeni toksični pripravki, kot so formaldehid, aceton in kovine."

Dolgoročnih posledic uporabe elektronskih cigaret ne poznamo

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je konec avgusta odsvetoval uporabo elektronskih cigaret. Zapisali so, da je elektronska cigareta novejši izdelek, ki je na trgu manj kot deset let. Glede na to, da obstaja skoraj 470 blagovnih znamk elektronskih cigaret, različno zasnovanih in izdelanih, kar vpliva na njihove značilnosti, varnost in potencialno strupenost, ni mogoče podajati splošnih ugotovitev. "Elektronske cigarete vsebujejo zdravju škodljive snovi, varnost njihove dolgoročne uporabe ni znana, zato ne moremo trditi, da so varne za zdravje," so poudarili na NIJZ.

Elektronsko kajenje je skrb vzbujajoče tudi zato, ker nikotin škodljivo vpliva na razvoj mladih možganov in mladostnika hitro zasvoji. Vse več raziskav kaže, da uporaba elektronskih cigaret poveča tveganje za začetek kajenja tobaka. "O dolgoročnih učinkih se na žalost še ne da govoriti, tudi pri klasičnih cigaretah so po 20 letih vsesplošne uporabe začeli sumiti, da je to možni vzrok za pljučnega raka," je pojasnila Zidarnova. Kakšne bodo dolgoročne posledice vdihavanja topil, arom in drugih sestavin elektronskih cigaret, bo torej znano čez nekaj desetletij, že zdaj pa vemo, da je v 20. stoletju zaradi kajenja umrlo 100 milijonov ljudi, v 21. pa stroka pričakuje milijardo smrti.

V ZDA elektronske cigarete povezujejo s šestimi smrtnimi primeri

Vse več ameriških mest in držav se odloča za omejitev oziroma prepoved prodaje elektronskih cigaret, med njimi so San Francisco, Boulder, Michigan in New York. Župan New Yorka Andrew Cuomo je nedavno napovedal, da bo ministrstvo za zdravje uvedlo preiskave v podjetjih, ki proizvajajo snovi za e-cigarete, da bi ugotovili, kaj točno vsebujejo. "Pojavljajo se dokazi, da vitamin E acetat, pogosta sestavina teh pripravkov, močno ogroža zdravje ljudi," je povedal Cuomo. Boj proti elektronskim cigaretam je podžgalo povečanje števila obolenj dihalnih poti, kar stroka povezuje z e-cigaretami.

Ameriški center za nadzor bolezni je pred kratkim naštel že skoraj 400 primerov pljučnih bolezni, povezanih z e-kajenjem. Šest se jih je končalo s smrtjo. Ameriški urad za zdravila in prehrano je lani ukrepal proti več kot 1300 prodajalcem in petim proizvajalcem, ki so prodajali svoje izdelke otrokom. A tu je še cvetoč črni trg. Na njem pa pogosto tudi polnila s THC-jem. Samo v letu 2017 je omenjeni urad za zdravila in prehrano zabeležil 78-odstotno povečanje uporabe elektronskih cigaret med mladostniki. Lani je kadilo kar 3,6 milijona otrok v ZDA. Pediatrinja Linda Young iz Ameriškega združenja za pediatrijo je opozorila: "Ti izdelki so nevarni. Povzročajo hudo zasvojenost in ogrožajo zdravje otrok. Zelo me skrbi, da bodo mladi zaradi njih postali odvisni od nikotina."