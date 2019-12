Onkološki inštitut bo razpis za novega strokovnega direktorja objavil januarja. Foto: BoBo

Onkološki inštitut namreč išče novega strokovnega vodjo, saj se člani sveta na novembrski seji po razpravi in glasovanju za zaprtimi vrati niso odločili za ponovno imenovanje Viljema Kovača za polni mandat, do izbire novega strokovnega direktorja pa so ga imenovali za vršilca dolžnosti. Kovač je bil sicer edini, ki se je prijavil na razpis.

Na torkovi seji so tako imenovali razpisno komisijo, ki bo preverjala ustreznost prispelih vlog, in sklenili, da razpis s 30-dnevnim prijavnim rokom objavijo 10. januarja v Uradnem listu in dnevnem časopisju. Svet onkološkega inštituta se je seznanil tudi s sklepom vlade o zamenjavi članov. Zdaj že nekdanjega predsednika Petra Požuna ter Ano Žličar in Alenko Kovač Arh je vlada namreč razrešila konec novembra, za preostanek mandata pa v svet poleg Barbare Piano, ki so jo danes izvolili za predsednico, imenovala Lucijo Perharič in Natašo Zalokar.

Nova predsednica sveta je ob tem pozvala, da člani med seboj in z vodstvom ne polemizirajo v medijih, temveč med seboj in v konstruktivnem dialogu, kar da je v interesu inštituta in bolnikov.

Vzrok za razrešitev vladnih predstavnikov so bili namreč tudi napeti odnosi med člani sveta, natančneje med Požunom in Žličarjevo na eni strani ter Štiblar Kisićevo in članom sveta Erikom Brecljem na drugi.

Požun in Žličarjeva sta med drugim opozarjala na ugotovitve inšpektoratov za delo in za javni sektor glede zaposlitve Štiblar Kisićeve, ki da je v nasprotju z zakonodajo.

Onkološki inštitut se je na ugotovitve delovnega inšpektorja pritožil, dokončno odločitev inšpektorata pa so prejeli v ponedeljek po elektronski pošti, so pojasnili. Kot je razvidno iz sporočila, delovni inšpektorat v nadzoru ni ugotovil nepravilnosti iz svoje pristojnosti in tako v okviru svojih pojasnil tudi ni imel pravne podlage za ukrepanje.

Ob tem so še pojasnili, da je za odločanje v individualnih sporih o sklenitvi, obstoju, trajanju in prenehanju delovnega razmerja pristojno sodišče. Hkrati so v sporočilu opravičili odsotnost inšpektorice na seji, kamor je bila vabljena Požunov predlog.

Barbara Piano ob tem opozorila, da se inšpekcijski postopek skladno z zakonom zaključi šele s sklepom, ki ga inšpektorat ni posredoval. Štiblar Kisićeva je manko zaključne odločbe označila za sprenevedanje in ponovno zatrdila, da je glede njene zaposlitve vse tako, kot mora biti, dogajanje okoli njenega statusa pa vidi kot mobing. Kot je dejala, je ukvarjanje s tem vzelo veliko časa, ki bi ga lahko namenili za druge zadeve, prav tako pa je vnašalo dodaten nemir med sodelavce.

Tudi Brecelj in članica sveta Metka Cerar sta opozorila, da sta se tako vodstvo kot svet zavoda s tem ukvarjala več let. Cerarjeva je spomnila, da predloga za razrešitev direktorice ni podal nobeden od vpletenih organov, Barbara Piano pa je opomnila, da so za razrešitev pristojni člani sveta zavoda, in ne inšpekcijske službe.

Sejo so pozneje zaprli za javnost. Kot so člani sveta sporočili pred predstavnice za odnose za javnostjo, niso sprejeli sklepa o razrešitvi generalne direktorice. Za dodatna pojasnila pred predstavnike medijev pa niso stopili, a kot je bilo razbrati, je s tem razprava o statusu Štiblar Kisićeve končana. Mandat se generalni direktorici sicer izteče junija.

Člani sveta so danes na mizi imeli še poročilo o načrtovanih in izvedenih investicijah ter investicijskem vzdrževanju med letoma 2016 in 2019. Kot je pokazala analiza, ima onkološki inštitut za investicije, opremo in zdravila iz naslova amortizacijskih sredstev, donacij in presežkov na voljo okoli 13 milijonov evrov.