Soglasje k imenovanju Janeza Poklukarja mora podati še minister za zdravje. Foto: TV Slovenija

"Poklukar je spisal, poslal in predstavil najverodostojnejši program. Prepričal nas je z vrsto točk tega programa, med drugim s tem, da ima zategovanje pasu svoje meje in da se namerava usmeriti na trg, da ustvari prihodke tudi tam," je po soglasni odločitvi sveta zavoda o primernosti Poklukarja za novega prvega moža UKC-ja v izjavi za medije povedal predsednik sveta zavoda Jože Golobič.

Kot je še dejal, jih je Poklukar prepričal tudi s svojimi izkušnjami. Splošna bolnišnica Jesenice je namreč prva končala finančno sanacijo in po Golobičevih besedah posluje pozitivno in je zgledno urejena. "Je seveda bistveno manjša kot UKC-ja, ampak zgled, ki ga velja aplicirati tudi na našo največjo bolnišnico," je še dejal. Svet zavoda mora o svoji izbiri še uradno obvestiti ministra za zdravje Aleša Šabedra, ki je sicer do konca tedna službeno v tujini. Golobič pričakuje, da bo Šabeder podal svoje soglasje v prihodnjih dneh.

Poklukar je dejal, da je vesel odločitve sveta zavoda in si želi, da čim prej začnejo ter pokažejo rezultate. Glede na današnjo odločitev, ki je bila soglasna, računa, da ima podporo ministra. Kot je dejal, odločitev, da kandidira za direktorja UKC-ja Ljubljana, ni bila lahka. Kot je dejal, pet let vodi jeseniško bolnišnico, eno od 15 bolnišnic v sanaciji, kjer je bila ta bolj ali manj uspešno izvedena. V kandidaturi za UKC je tako videl priložnost in izziv, da poskusijo tudi v UKC-ju Ljubljana narediti podobno zgodbo.

Petnajsti direktor v zadnjih desetih letih

V največji slovenski bolnišnici z več kot 8.000 zaposlenimi so novo vodstvo iskali ravno zaradi odhoda Aleša Šabedra na čelo zdravstvenega resorja konec marca. Od takrat je UKC začasno vodil Teodor Žepič, sicer poslovni direktor pediatrične klinike. Žepič bo klinični center tako začasno še vedno vodil do konca meseca, ko bosta s Poklukarjem opravila primopredajo. Poklukar bo s tem postal 15. človek na čelu UKC-ja in osmi v zadnjih desetih letih.

Če bo soglasje podal tudi minister, Janeza Poklukarja, ki bo jeseniško bolnišnico zapustil v zelenih številkah, v ljubljanskem UKC-ju čakajo številni izzivi. Foto: BoBo

Kot so pokazale pretekle izkušnje, vodenje kliničnega centra zagotovo ni lahka naloga. Tudi Poklukarja, ki bo jeseniško bolnišnico zapustil v zelenih številkah, v ljubljanskem UKC-ju čakajo številni izzivi. Klinični center je namreč ena od bolnišnic, ki lani niso dosegle zadanega cilja sanacije, izguba pa je ob koncu leta znašala 22,4 milijona evrov. Novega direktorja bo gotovo zaposlovalo tudi krmarjenje med različnimi zahtevami zaposlenih in urejanje odnosov.

Na razpis za direktorja s polnim mandatom se je sicer prijavilo sedem kandidatov, med njimi jih je pet izpolnjevalo pogoje. Svet zavoda je tako poleg Poklukarja na razgovor povabil še nekdanjo predsednico zdravniške zbornice Gordano Živčec Kalan, nekdanjega župana občine Dobrepolje Janeza Pavlina, sekretarja v generalnem sekretariatu vlade Mihaela Babiča in doktorja znanosti s področja informatike Matjaža Bevka.