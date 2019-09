Foto: Reuters

Izsledki raziskave, objavljene v medicinski reviji JAMA Internal Medicine, predstavljajo še en dokaz več za škodljivost e-cigaret.

Ameriške oblasti že zdaj preiskujejo pljučne bolezni, povezane z e-cigaretami, ki jih povezujejo s šestimi smrtmi v ZDA. Raven pulegona, rakotvorne sestavine metinega olja, ki ga inhalirajo uporabniki e-cigaret, je kar tisočkrat višja od ravni v običajnih mentolovih cigaretah, navajajo raziskovalci univerze Duke.

V študiji je bilo zajetih šest tipov tekočin z vsebnostjo pulegona, ki se uporabljajo za električno kajenje.

Zvezna agencija za hrano in zdravila (FDA) je prepovedala uporabo pulegona kot prehranskega dopolnila, potem ko je prejela peticije številnih zdravstvenih in okoljevarstvenih skupin. "FDA ima precej strožjo regulativo za hrano od tiste za e-cigarete," je povedal soavtor študije Sven-Eric Jordt. "Že v 70. letih je tobačna industrija vedela, da je pulegon nezaželen in je prešla na sintetične arome."

Bodo e -cigarete prepovedali?

Administracija ameriškega predsednika Donalda Trumpa je prejšnji teden naznanila, da načrtujejo prepovedati vse elektronske cigarete z okusi.

FDA je istočasno opozoril vodilnega proizvajalca elektronskih cigaret Juul, naj preneha oglaševati elektronske cigarete kot manj škodljive alternative kajenju, saj da s tem krši zakon.

CNN navaja primer 18-letnega Adama Hergenrederja, ki je zaradi kajenja e-cigaret skoraj umrl. Kadil jih je več kot leto in pol, zdaj so njegova pljuča po besedah zdravnikov podobna pljučem 70-letnika. Hergenreder je mislil, da je kajenje teh cigaret varno. Različne ankete so pokazale, da tako meni večina najstnikov v ZDA.