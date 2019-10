Pri pripravi mesnih pripravkov žvepla v prahu, ki povrne mesu rdečo barvo in svež videz, ni dovoljeno uporabljati, saj lahko ljudem, ki so nagnjeni k alergijam, povzroča zdravstvene težave. Foto: Kaja Sajovic

"Gre za kršilce v nekaj poslovalnicah treh trgovskih verig, ne moremo reči, da je šlo za generalno prakso, ki se je izvajala po vsej Sloveniji. Gre za situacijo, ko so se posamezniki na določenih lokacijah odločili, da bodo dodajali neki aditiv, ki za to skupino živil ni ustrezen in ni primeren," je za TV Slovenija razložila inšpektorica za varno hrano Nadja Škrk in navedla, da so bile kršilke poslovalnice treh trgovskih verig, Mercatorja, Tuša in Špara, in sicer na treh lokacijah – v Grosuplju, Ljubljani in Kranju.

"Sulfiti so bili uporabljeni pri pripravi mesnih pripravkov, to je mleto meso, ki je namenjeno za pleskavice in čevapčiče. Aditiv za običajno populacijo ne predstavlja težav, ogroženi so tisti, ki so občutljivi in imajo razvito alergijo na sulfite in SO2, kar se pokaže v obliki alergijske reakcije," je razložila inšpektorica za varno hrano in dodala, da postopki še niso končani, sankcije pa bodo izrečene v skladu z obstoječo zakonodajo.

Škrkova je tudi razkrila, da so na inšpektoratu sprva dobili nekaj naključnih informacij, ki so jih morali nato natančno preveriti. "Na podlagi posameznih informacij ni imelo smisla, ker se je to prodajalo na določeni lokaciji, kjer se je po ugotovitvi praksa prepovedala. Smiselno se nam je zdelo preveriti pri vseh potencialnih izvajalcih tovrstnih dejavnosti, tako, da se zagotovi, da se to ne izvaja vsepovsod, saj gre za nedovoljeno in nepošteno prakso," je inšpektorica pojasnila, zakaj so informacije prišle v javnost šele sedaj, čeprav so kontaminirane mesne pripravke potrošniki potencialno uživali vse poletje.