Znaki raka jajčnikov so podobni znakom za številne druge bolezni. Foto: BoBo

Osmi maj je svetovni dan raka jajčnikov, v Sloveniji pa ga od leta 2013 zaznamujemo na pobudo organizacij, ki delujejo na področju ginekoloških rakov. Njihov glavni cilj je ozaveščanje svetovne javnosti o raku jajčnikov in simptomih bolezni. Ključnega pomena pri tem raku je namreč zgodnje odkrivanje, je poudaril ginekolog Sebastjan Merlo na nedavnem pogovoru o raku rodil, ki ga je organiziralo združenje Europa Donna Slovenija.

Kot je dejal, tega razkrivajo nejasni znaki, podobni znakom mnogih drugih bolezenskih stanj. Svetoval je, naj bodo ženske še posebej pozorne na nepojasnjeno utrujenost, nenadno in nepojasnjeno pridobivanje ali izgubo telesne teže, spremembe v prebavi, povečan obseg trebuha in stalen občutek napihnjenosti, vztrajajočo bolečino v spodnjem delu trebuha, občutek hitre sitosti po hranjenju in spremembe v pogostosti uriniranja. Dodal je, da je ključno, da so ženske pozorne na spremembe in da se ob dalj časa trajajočih težavah posvetujejo z izbranim ginekologom.

Obstaja najmanj pet tipov raka jajčnikov

Sum na raka jajčnikov potrdi ultrazvočni pregled trebušne votline. Najpogosteje bolnico najprej operirajo, nato pa sledi kemoterapija, včasih tudi biološka zdravila. A če je bolezen bolj razširjena po trebušni votlini, se lahko zdravniki odločijo najprej za kemoterapijo, da zmanjšajo obseg raka, temu sledi operacija.

Obstaja najmanj pet različnih tipov raka jajčnikov. Bolezen se pri večini tipov ne pojavi pri bolnicah, mlajših od 40 let, pri enem, gensko povezanem tipu pa se lahko pojavi v povprečju deset let prej.