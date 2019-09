Stresne motnje, motnje prilagajanja in tesnobne motnje so duševne težave mladostnikov, ki jih z ustreznimi delavnicami lahko preprečimo. Foto: Pixabay

Z uporabo priročnika, ki ga je izdal Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), bi v šolah lahko znatno zmanjšali delež duševnih stisk, težav in motenj, ki med otroki in mladostniki vse bolj naraščajo.

Stresne motnje, motnje prilagajanja in tesnobne motnje so duševne težave mladostnikov, ki bi jih z ustreznimi delavnicami lahko preprečili. "Če jih seveda pravočasno postavimo otrokom kot možnost," je opozorila Nuša Konec Juričič, vodja službe za nenalezljive bolezni NIJZ-ja Celje.

Priročnik za preventivno delo z mladostniki. Foto: NIJZ

Deset takšnih preventivnih delavnic je odslej predstavljenih in popisanih v posebnem priročniku, ki je namenjen učiteljem kot podpora pri vsakodnevnem delu z učenci. Osredotočen je na vsakodnevne življenjske situacije. "Postavljanje ciljev, prevzemanje odgovornosti, spoprijemanje s stresom, sodelovanje z drugimi," je naštela soavtorica priročnika Alenka Tacol.

"Razredna klima se izboljša"

Da so delavnice koristne, je pokazala tudi raziskava, ki so jo v desetih šolah izpeljali pred dvema letoma. "Učitelji, ki so poučevali učence, so z veliko gotovostjo potrdili, da se je v razredu, ki je šel skozi program, razredna klima izboljšala," je izpostavila Dušica Boben, direktorica centra za psihodiagnostična sredstva.

"Je to tudi en dober pristop za preprečevanje nasilja na dolge proge. Na dolge proge se proti njemu deluje na točno ta način, da se ljudje učijo drugače," je pristavila Zora Rutar Ilc iz Zavoda RS za šolstvo.

Priročnik je sicer del programa To sem jaz, ki že 18 let slovenskim mladostnikom ponuja pomoč pri reševanju težav v odraščanju. Prek spleta jim omogoča hiter in predvsem anonimen dostop do različnih strokovnih nasvetov.

"Mladi imajo pri nas na voljo aktivno mrežo 55 spletnih svetovalcev," je pojasnila Ksenija Lekić, vodja programa To sem jaz na celjskem NIJZ-ju.

Njegovi snovalci pa upajo, da bo program postopoma uveden tudi v šolski kurikulum.