Po besedah generalnega direktorja kliničnega centra Janeza Poklukarja bi bila klinika za srce ena izmed klinik UKC-ja Ljubljana, kjer bi združili klinični oddelek za kardiologijo, klinični oddelek za kardiovaskularno kirurgijo ter center za otroške srčne in prirojene bolezni. Ali bi imeli lastno intenzivno terapijo, bosta presodila strokovni svet pediatrične klinike in UKC Ljubljana.

Kot je v izjavi za medije pojasnil Poklukar, ideja izhaja z vidika zmožnosti, racionalizacije opreme, kadrov in koncentracije znanja. V tem trenutku še nimajo jasne ocene stroškov takšne nove klinike, a bi šlo za optimizacijo procesov, kadrov in prostorov, tako da vidijo "zgolj optimizacije, ne pa nekih večjih stroškov". Po direktorjevih besedah je bistveno, da z ustanovitvijo takšne klinike postavijo strategijo oziroma vizijo stroke in kliničnega centra na tem področju za naprej in temu sledijo, "da se ne bi ponovile zgodbe iz nedavne preteklosti".

Stanje precej bolj optimistično kot pred letom dni

"Nihče od nas danes ne more zagotoviti, da bi ta nova klinika rešila trenutne težave na področju kardiologije, kardiokirurgije in otroške kardiologije, je pa to naša želja in namen," je poudaril prvi mož kliničnega centra. Po njegovih ocenah sedanje stanje dolgoročno ni vzdržno, je pa precej bolj optimistično kot pred letom dni, saj je bilo v zadnjem letu več dobrih korakov. "To, kar imamo danes, daje upanje, da smo na pravi poti, zato moramo tako kadrovsko kot organizacijsko naprej, podpreti zaposlene, ki se trudijo in postavljajo pediatrično kardiologijo in kardiokirurgijo v Sloveniji," je dejal Poklukar.

Gre za tek na dolge proge - da usposobiš strokovnjaka, ki operira srce, traja 10 let. Zato bodo še dolgo bedeli nad tem programom in prosili tujino za pomoč. Ob tem se je Poklukar zahvalil vsem zaposlenim na oddelkih, saj gre "na vseh ravneh za kadrovsko pomanjkanje in veliko predanost zaposlenih", da lahko zagotavljajo oskrbo teh otrok. Poleg domačih strokovnjakov, ki se usposabljajo, prihajajo pomagat tudi tuji strokovnjaki. Najtežje primere pa še vedno premeščajo na Češko.

UKC Ljubljana je bil včasih center za zdravljenje otrok s prirojenimi srčnimi napakami za celo Jugoslavijo, dogodki v zadnjih 15 letih pa so pripeljali do zloma programa in odhoda večine slovenskih strokovnjakov. Konec lanskega leta je z odločitvijo takratnega ministra za zdravje Sama Fakina ugasnila tudi ideja o samostojnem inštitutu za zdravljenje otrok s prirojenimi srčnimi napakami. Odločitev o začetku likvidacije, še preden je inštitut zares zaživel, je vlada sprejela junija letos.