Zdravniške organizacije pričakujejo odpravo pravilnika o kompetencah v zdravstveni negi. Foto: BoBo

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov ter sindikati s področja zdravstvene nege so vzeli v bran dokument o poklicnih kompetencah v zdravstveni negi. Kljub temu, da je večini srednjih medicinskih sester onemogočil opravljanje del, ki so jih opravljale doslej.

Kot je na novinarski konferenci povedala predsednica Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije Monika Ažman, so dokument o poklicnih kompetencah v zdravstveni negi pripravljali ljudje iz stroke in kot tak "odraža, kaj so kompetence posameznega izvajalca" v zdravstveni negi.

Res pa je dokument po njenih besedah naplavil vse anomalije, ki so se v slovenskem zdravstvenem sistemu nabrale v zadnjih desetletjih, zato se pri njegovi implementaciji v prakso pojavljajo določene težave, za katere sproti iščejo rešitve. "V zadnjih 10 dneh smo obiskali več zdravstvenih zavodov. Z ustreznim pristopom, včasih morda tudi s pogledom od zunaj, smo v zelo kratkem času rešili marsikatero zagato," je povedala.

Najbolj kritični do dokumenta so bili v preteklih dneh v Koordinaciji zdravniških organizacij, zlasti v zdravniškem sindikatu Fides, nad čimer pa so v Zbornici - Zvezi začudeni. "Ne razumemo, zakaj bi se sindikat, katerega člani niso medicinske sestre, vpletal v dokument druge stoke. Odgovor na to lahko verjetno najdemo v tem, da se Fides že 25 let bori za eno poklicno skupino," je dejala Ažmanova.

Odzvala se je tudi na novico, da je ministrstvo za zdravje imenovalo delovno skupino, ki naj bi pripravila dopolnitve dokumenta, in pri tem izrazila upanje, da večjih posegov vanj ne bo.

Izčrpanosti med medicinskimi sestrami še več

Klemen Šuligoj, diplomirani zdravstveni tehnik, ki dela v intenzivni terapiji v šempetrski bolnišnici, nasprotno opozarja na nesmiselnost nove ureditve. Ne le da srednje medicinske sestre kar naenkrat ne smejo več delati nekaj, kar so še do včeraj lahko, tudi preobremenjenost in izčrpanost sta po novem še bolj izraziti: "Kar naenkrat je medicinska sestra s kompetencami preobremenjena, pojavljajo se že težave pri menjavi brizg, ki vsebujejo zdravilne učinkovine," je za Radio Slovenija povedal Šuligoj.

Do septembra je bilo premeščenih 1387 srednjih medicinskih sester. To pomeni, če jih je bilo pred prevedbo 54 odstotkov, jih je zdaj 45 odstotkov. Prevedb je torej še premalo, opozarjajo sindikati ter Zbornica in upajo, da minister dokumenta ne bo umaknil.