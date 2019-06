Direktorica ZD Slovenj Gradec Marjeta Vaupot opozarja, da je po nesprejetju začasne rešitve stanje "urgentno". Foto: BoBo

Na dnevnem redu seje Sveta koroške regije, ki je potekala v Vuzenici, je bila danes edina vsebinska točka potrditev dogovora glede začasne rešitve vključevanja družinskih zdravnikov iz celotne regije v hitre preglede v urgentnem centru v Slovenj Gradcu, potem ko so na preobremenjenost zaradi sodelovanja pri delu urgentnega centra aprila letos opozorili družinski zdravniki Zdravstvenega doma (ZD) Slovenj Gradec.

Ob sodelovanju ministrstva za zdravje so začasno rešitev za obdobje od 1. julija do konca septembra letos predstavniki zdravstvenih domov usklajevali pod okriljem Zdravstveno reševalnega centra Koroške (ZRCK). Kazalo je, da je predlog, ki je predvideval, da bi se poleg zdravnikov ZD Slovenj Gradec v delo urgentnega centra vključevali še zdravniki iz ZD Dravograd in ZD Ravne ter ZRCK, usklajen, a se je danes izkazalo, da predlogu nasprotujejo v ZD Dravograd, prav tako so s pismom županom, da ne podpirajo predlagane rešitve, opozorili tudi zdravniki iz Mežiške doline.

Predlagani rešitvi so nasprotovai v ZD Dravograd, podprli pa ga niso niti zdravniki iz Mežiške doline. Foto: MMC RTV SLO

Predlagani začasni model je sicer predstavljal le urgentno reševanje situacije, za nadaljevanje pa bi bilo treba poiskati rešitve za bolj stabilen in trajnostni sistem. A tudi začasnega modela, ki ga je po besedah vodje službe za razvoj in organizacijo dejavnosti nujne medicinske pomoči na ministrstvu za zdravje Darka Čandra podprlo tudi ministrstvo za zdravje, danes župani niso potrdili. Dogovorili so se, da se pod okriljem ZRCK in ob sodelovanju županov pogovori nadaljujejo, direktorica ZRCK Marijana Kašnik pa upa, da bodo vsi akterji sodelovali in da bodo dosegli regijski dogovor.

A je direktorica ZD Slovenj Gradec Marjeta Vaupot takoj po seji sveta regije opozorila, da je po nesprejetju začasne rešitve stanje "urgentno" in da je zelo zaskrbljena, saj je sicer že 11. junija kazalo, da je dogovorjen potek dela od 1. julija dalje. Ker torej ni, bo že v četrtek imela izredni sestanek z zdravniki ZD Slovenj Gradec. "Vprašanje je, ali bomo sposobni zagotavljati nujno medicinsko pomoč v urgentnem centru," je dejala Vaupotova.

Direktor ZD Dravograd Jože Studenčnik, ki na pogovorih glede predloga začasne rešitve zaradi odsotnosti ni sodeloval in je tja poslal namestnika, je danes poudaril, da je Dravograd najmanjša enota v tem sistemu in bi bila s predlagano spremembo najbolj obremenjena. ZD Dravograd se po njegovih besedah ne more strinjati s predlogom, da se stanje v Slovenj Gradcu rešuje na račun njihovega denarja in delavcev, kar pomeni tudi na škodo obstoječih ambulant v Dravogradu, je dejal Studenčnik. Poudaril je, da je sam šele saniral poslovanje ZD Dravograd, s tem sistemom pa bi se trud izničil. "Doslej je nujna medicinska pomoč na Koroškem delovala, zdaj jo rušimo," je še prepričan Studenčnik.