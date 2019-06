26. junij je mednarodni dan proti zlorabi drog in nezakonitemu prometu s prepovedanimi drogami. Foto: Pixabay

Leta 2017 se je za kar 25 odstotkov povečala proizvodnja kokaina, in sicer na rekordnih 1976 ton. Gre za posledico povečanja pridelave koke v Kolumbiji. Uporaba kokaina se je sicer povečala v ZDA, vse več te droge pa doseže tudi Evropo in Azijo.

Evropsko poročilo o drogah za letošnje leto kaže, da je približno 96 milijonov prebivalcev EU, starih od 15 do 64 let, že poskusilo katero od prepovedanih drog, vsako leto pa se zaradi uporabe prepovedanih drog zdravi približno 1,2 milijona ljudi.

Vse večji globalni problem predstavljajo nove droge in uporaba več drog hkrati, ki lahko privede do tako kompleksnih zastrupitev, da uživlacu ni več pomoči. Večina umrlih zaradi zastrupitve z drogami, je namreč praviloma vzela več drog, med katerimi je velikokrat tudi alkohol.

V Sloveniji smo v letu 2017 beležili 47 neposrednih smrti, povezanih z uporabo prepovedanih drog, kar je sedem več kot leto poprej. Trend naraščanja števila umrlih zaradi drog pa beležimo od leta 2013. Med umrlimi vsa leta prevladujejo moški, ki jih je leta 2017 bilo 33, njihova povprečna starost je bila 39,5 leta. Umrlo je tudi 14 žensk, v povprečna starost žensk pa 44,6 leta, kažejo podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Na svetu leta 2017 zaradi drog umrlo več kot pol milijona ljudi

Leta 2017 je na svetu zaradi uživanja drog in z njimi povezanih bolezni umrlo 585.000 ljudi, kaže objavljeno poročilo Urada Združenih narodov za droge in kriminal (UNODC). Število z drogami povezanih smrti se je tako od leta 2015 precej povečalo. Tedaj je znašalo 450.000, povečanje je deloma tudi posledica natančnejših podatkov za Indijo in Nigerijo, poročilo povzemajo tuje tiskovne agencije.

"Preveliki odmerki drog so v Severni Ameriki resnično dosegli raven epidemije," je ob predstavitvi poročila povedala vodja raziskav na UNODC Angela Me. V ZDA je leta 2017 zaradi smrtonosnega odmerka opioidov umrlo več kot 47.000 ljudi, v Kanadi pa skoraj 4000. Glavni povzročitelji smrti v tej regiji so protibolečinska opioidna droga fentanil in podobne snovi.

Mejeva je dejala, da je v zadnjih letih ta epidemija vzbudila pozornost javnosti, a obenem opozorila, da kriza z opioidi nastaja tudi v Afriki in na Bližnjem vzhodu, med drugim v Egiptu, Nigeriji in Gani. Tam je težava predvsem zloraba protibolečinskega zdravila tramadol.

Premalo sredstev za zatiranje kriminala

Ne le v slovenskem, tudi v evropskem prostoru se po opozorilih NIJZ-ja v zadnjih letih namenja premalo sredstev, toliko bolj upoštevajoč trende na strani ponudbe proizvajalcev drog. Slovenija je med državami, ki namenja več za zdravljenje in preprečevanje kot pa represiji.



Letošnji mednarodni dan boja proti zlorabi drog, poteka pod geslom Zdravje za pravičnost. Pravičnost za zdravje. Združeni narodi želijo s tem poudariti, da je za učinkovito naslavljanje svetovnega problema drog nujno vključujoče in odgovorno delovanje pravosodnih, zdravstvenih in socialnih institucij. Te morajo za soočanje s sodobni izzivi na področju zlorabe drog zagotavljati celovite rešitve v skladu z mednarodnimi konvencijami o nadzoru nad drogami, obveznostmi glede človekovih pravic in cilji trajnostnega razvoja.

Mednarodni dan proti zlorabi drog in nezakonitemu prometu s prepovedanimi drogami, 26. junij, ki ga obeležujemo od leta 1987, je razglasil UNODC. ZN so leta 1987 sprejeli posebno deklaracijo o zlorabi drog in nezakonitem trgovanju z drogami, s katero naj bi krepili osveščenost o nevarnostih, ki jih predstavljajo nedovoljene droge.