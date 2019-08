Foto: BoBo

Lekarna Ljubljana je vse svoje enote vključila nazaj v lekarniški informacijski sistem, tako je v zdaj v njih spet omogočeno izvajanje vseh lekarniških storitev, so sporočili iz zavoda. Dodali so, da za zdaj nakupa ni mogoče opraviti le v spletni lekarni, kar bodo, kot pravijo, uredili v začetku prihodnjega tedna.

Lekarna Ljubljana je bila v ponedeljek namreč tarča napada izsiljevalskega virusa, ki je začasno onemogočil delovanje informacijskega sistema. Vse enote so po napadu v torek zaprle svoja vrata. V sredo so enote zdravila izdajale le na papirnati recept, in še to le za zdravila, ki jih ni bilo treba doplačati. Enako je veljalo tudi za ljubljansko dežurno lekarno pri polikliniki.

V četrtek je Lekarna Ljubljana ponovno vzpostavila centralni informacijski sistem. Vanj je najprej vključila enoto pri polikliniki, v kateri je potekala izdaja zdravil na elektronski recept, stranke pa so lahko opravile tudi nakup zdravil brez recepta. Druge enote lekarne so se v sistem vključevale postopoma, danes pa je v vseh enotah spet omogočeno izvajanje vseh lekarniških storitev.