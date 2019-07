Vzajemna je napovedala dvig premije za dopolnilno zdravstveno zavarovanje na 35,67 evra. Foto: BoBo

"Na ministrstvu smo se na dvig premije nemudoma odzvali in pozvali zavarovalnico Vzajemna k iskanju morebitnih notranjih rezerv in optimizaciji poslovanja, ne pa prenašanju stroška v breme tistih, ki plačujejo zdravstveno zavarovanje," je napoved o višje premije komentiral minister za zdravje Aleš Šabeder.

Vzajemna je napovedala dvig premije za dopolnilno zdravstveno zavarovanje za 3,7 evra, in sicer z 31,97 na 35,67 evra. Kot razlog so navedli nujno uskladitev z višjimi stroški zdravstvenih storitev. Premije so se sicer pri Vzajemni nazadnje povišale marca letos.