Čeprav je predsednica društva Maus Nataša Švikart prejšnji teden zatrdila, da so zbrali dovolj denarja, starši to zanikajo. Galova mama Natalija Vrbnjak Šteflič je dejala, da zagotovila Švikartove za časopis Večer o zbranem denarju ne držijo. Prejšnji konec tedna je namreč od nje zahtevala končno stanje zbranega denarja, in izkazalo se je, da je na računu okoli 70.000 evrov, ki so jih zbirali z donacijami na transakcijski račun in sporočili SMS.

Do spora med Galovo družino in društvom Maus, na čelu katerega je Nataša Švikart, je prišlo po tistem, ko naj bi slednja priznala, da si je za lastne potrebe od zbranega denarja izposodila skoraj 30.000 evrov. Foto: Televizija Slovenija

Akcijo zato nadaljujejo, vendar bodo z Mausom zaradi ravnanj Švikartove prekinili sodelovanje, je pojasnila Vrbnjak Štefličeva. Tako intenzivno iščejo drugo humanitarno društvo, ki bi prevzelo doslej zbrani znesek in nadaljevalo akcijo. Za zdaj še ne želi razkriti, za katero društvo gre, saj mora o tem najprej odločati upravni odbor.

Do spora med Galovo družino in društvom Maus, na čelu katerega je Nataša Švikart, je prišlo po tistem, ko naj bi slednja priznala, da si je za lastne potrebe od zbranega denarja izposodila skoraj 30.000 evrov. Čeprav je pozneje Večeru pojasnila, da naj bi večji del te vsote namenila za nekatere stroške pri organizaciji dejavnosti zbiranja denarja, jo je Galova mama vseeno ovadila pristojnim organom.

"Še teden prej je govorila, da je imela na računu 18.000 evrov, nato pa kar naenkrat 70.000 evrov. Ta denar je še vedno na računu Mausa, saj ga sama ne morem prevzeti, zato čakam na društvo, ki bo to storilo," je povedala Vrbnjak Štefličeva.

Švikartova je sicer za Večer zatrdila, da si je denar od društva izposodila, ne pa ukradla. Zagotovila je, da bo denar vrnila v najkrajšem možnem času. Z društvom naj bi sklenila tudi posojilno pogodbo, v kateri je rok za vrnitev denarja do konca novembra.

Sicer pa naj bi na nepravilnosti ravnanja Mausa opozorili starši še nekaterih otrok, ki so v preteklosti sodelovali z društvom. Početje predsednice naj bi tako po poročanju Pop TV policiji prijavili še dvoji starši, katerih otroka sta že bila operirana, a niso nikoli izvedeli, koliko denarja je bilo v akcijah zbranega, saj jima Švikartova ni želela pokazati dokumentacije.

Šestletnega Gala želijo odpeljati na operacijo k specialistu Droru Paleyju, ki je v zasebni kliniki na Floridi že pomagal nekaterim slovenskim otrokom, a Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije po navedbah medijev posega ne namerava plačati. Operacija je predvidena junija prihodnje leto, za zdaj pa je društvo poravnalo okoli 9000 evrov predplačila.