Zamaščen jezik je lahko vzrok za težave med spanjem. Foto: Pixabay

Kot poroča BBC, se je bolnikom z obstruktivno spalno apnejo stanje izboljšalo, ko so shujšali in s tem zmanjšali količino maščobe v jeziku. Večji in bolj zamaščeni jeziki so pogostejši pri debelih bolnikih. Ekipa raziskovalcev iz Pensilvanije pa pravi, da so imajo tudi druge ljudi z bolj zamaščenimi jeziki ogroža omenjena spalna motnja.

Raziskovalci zdaj skušajo dognati, katere diete z nizko vsebnostjo maščob, bi bile še posebej primerne hujšanje jezika.

"Govoriš, ješ in dihaš z jezikom, zakaj se tam nabira maščoba?" se sprašuje avtor študije Richard Schwab z Medicinske šole Perelman v Filadelfiji. "Ni jasno, zakaj, lahko je genetsko ali okoljsko, toda manj je maščob, manj verjetno je, da bi se jezik med spanjem sesedel."



Kako si pomagati pri spalni apneji (vir: NHS UK) - Poskusite shujšati, če imate prekomerno težo



- Spite na boku, pomagajte si s posebno blazino



- Opustite kajenje



- Ne pijte preveč alkohola, še posebej pred spanjem



- Če je priporočljivo, ne jemljite uspavalnih tablet

Spalna apneja je pogosta motnja, ki lahko povzroči glasno smrčanje, bučno dihanje in sunkovite gibe med spanjem. Čez dan lahko povzroči tudi zaspanost, kar vpliva na kakovost življenja.

Najpogostejša vrsta je obstruktivna spalna apneja, pri kateri se zgornji dihalni del med spanjem delno ali popolnoma blokira. Pogosteje jo imajo tisti, ki imajo prekomerno telesno težo ali imajo velik vrat ali tonzile (mandlje).

Raziskovalci Medicinske šole Perelman, ki deluje v okviru univerze v Pensilvaniji, so pregledali 67 ljudi z obstruktivno spalno apnejo, ki so bili prekomerni težki in so nato izgubili 10 odstotkov telesne teže. Simptomi bolezni so se izboljšali za 30 odstotkov.



S pregledi velikosti zgornjih dihalnih struktur bolnikov so lahko ugotovili, katere spremembe so vplivale na izboljšave.

Hujšanje bolnikov je povzročilo tudi zmanjšanje velikosti čeljustne mišice, ki nadzira žvečenje in mišice na obeh straneh dihalnih poti, kar je tudi imelo pozitivne učinke. "Zdaj ko vemo, da je zamaščenost jezika dejavnik tveganja in da se spalna apneja izboljša, ko se zmanjša maščobnost jezika, smo vzpostavili edinstven terapevtski cilj, ki ga še nikoli nismo imeli," je dejal Schwab.

Študija je bila objavljena v American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine.