Koža bolnika po treh dneh bolezni. Foto: CDC/Dr. Heinz F. Eichenwald Foto: MMC RTV SLO

Direktor zdravstvenega doma Aleksander Stepanović je za STA pojasnil, da so pri obeh bolnikih, ki sta kazala klinične znake ošpic, odvzeli kužnine, nato pa ukrepali po navodilih epidemiologov ‒ za dve uri so zračili prostore, kjer sta se bolnika zadrževala, in obvestili vse, ki so bili tisti čas v ambulanti.

Prejšnji teden so na vrata škofjeloškega zdravstvenega doma izobesili opozorilo, naj osebe z znaki ošpic ne vstopajo v stavbo, ampak naj pokličejo svojega izbranega zdravnika. A tega navodila se bolniki očitno ne držijo.

Po besedah Stepanovića je prvi bolnik, pri katerem so v ponedeljek posumili, da ima ošpice, prišel v zdravstveni dom nenapovedano, je pa res, da je imel znake, ki niso bili značilni za ošpice, a je nato zdravnik pri pregledu pomislil na to bolezen.

Imajo pa že izvid Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), da pri tem bolniku ni šlo za ošpice. Za drugi primer suma, da gre za ošpice pa Stepanović še nima informacije, ali je pozitiven ali ne, saj je bolnik obiskal zdravnika popoldne.

Pripravljeni na nove primere ošpic

Direktor škofjeloškega zdravstvenega doma glede na dogajanje pričakuje, da bo še kakšen primer ošpic v prihodnjih tednih. Zato tudi že pripravljajo nabor ukrepov, če bi bilo več primerov, med drugim razmišljajo o možnosti, da bi že ob vstopu v zdravstveni dom izvajali triažo, da ne bi bilo treba vsakič zapirati prostorov doma.

Na NIJZ-ju so letos potrdili 26 primerov ošpic pri prebivalcih Slovenije in dva pri tujcih. V okviru izbruha, ki ga obravnavajo novembra in decembra, so bile ošpice poleg prvega primera, ko je bolnik vnesel ošpice predvidoma iz Belgije, potrjene še pri šestih sekundarno zbolelih, ki so se torej nalezli od prvega bolnika.

Za ošpicami obolelo osem odraslih

Eden od teh je bil cepljen proti ošpicam, za ostale podatka o cepljenju ni, so pojasnili na spletni strani NIJZ-ja. Poleg omenjenega izbruha so na NIJZ-ju konec novembra zaznali še en primer laboratorijsko potrjenih ošpic, ki pa ni epidemiološko povezan s primeri iz obravnavanega izbruha. Torej je bilo v novembru in decembru skupno osem zbolelih z ošpicami, v vseh primerih je šlo za odrasle osebe.

Od skupno 26 letošnjih primerov ošpic so trije otroci, dva mlajša od petih let in eden, star med pet in 15 let. Večinoma je šlo za vnesene primere, osem se jih je nalezlo od njih, ki pa so prenesli okužbo še dvema. Med zbolelimi so bili štirje cepljeni z dvema odmerkoma, eden z enim odmerkom, pet je bilo necepljenih, za ostale zbolele pa ni podatkov o cepljenju. Od zbolelih otrok nobeden ni bil cepljen. Običajno je pri osebah, ki kljub cepljenju zbolijo, potek bolezni lažji in verjetnost za zaplete manjša, so še zapisali na NIJZ-ju.