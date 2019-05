Minister je po srečanju povedal, da so nekatere bolnišnice nove standarde že začele izvajati, v nekaterih so še v fazi uvajanja, spet tretje pa jih – zaradi pomanjkanja kadrov – ne izvajajo. "Roki so tam do 2021, '22, nekateri '23, nekatere bolnišnice tudi 2025. Veste, to je dolg proces, treba je začeti pri šolskem sistemu, financiranju, potrebne bodo tudi še kakšne zakonodajne spremembe ... skratka, to je zelo kompleksen proces, ki ga ni mogoče v celoti izvesti v enem letu," je pojasnil Šabeder.

Zdravniki bodo od sobote (lahko) delali po standardih in normativih. Foto: BoBo

Predsednik sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Konrad Kuštrin je ob tem pojasnil, kako bo potekalo delo dosledno po normativih: "Tisti zdravniki, ki ne zmorejo in se bodo odločili delati po standardih in normativih, bodo imeli vso našo podporo: pravno, sindikalno, organizacijsko, vso. Ker smo sindikat, ki je ustanovljen zaradi potreb zdravnikov. Po drugi strani pa se z jutrišnjim dnem ne bo zgodilo nič dramatičnega, saj prihajajo poletni meseci, ko bo upad storitev zelo velik."

Kuštrin je, kot je znano, odločitev glavnega odbora sindikata o doslednem upoštevanju standardov in normativov sporočil na začetku aprila. Poudaril je, da je modra knjiga kot del kolektivne pogodbe zdravniška pravica, od katere ne nameravajo odstopiti. Šabeder se je že nekaj dni po Fidesovi napovedi srečal z vodstvom sindikata, a sestanek ni prinesel konkretnega dogovora. Tudi v tednih, ki so sledili, ni bilo zaznati, da bi strani zbližali stališča.

Predstavnik sindikata je pred dnevi poudaril, da je modra knjiga standardov in normativov pravica, ki jo imajo preobremenjeni zdravniki in zobozdravniki vselej možnost izkoristiti. Je pa dodal, da v Fidesu nimajo ne želje ne namena kogar koli prisiliti, da to pravico izkoristi.

V Združenju zdravstvenih zavodov Slovenije in posameznih bolnišnicah ob tem opozarjajo, da izvajanje standardov in normativov iz modre knjige z junijem ni mogoče. Na trgu namreč ni dovolj specialistov, dosledno upoštevanje normativov pa bi predstavljalo grožnjo javnemu zdravstvenemu sistemu in celo zdravju bolnikov. Upoštevanje izhodišč iz modre knjige, bi pomenilo tudi zmanjšan obseg realizacije programa, tako pa tudi izpad prihodkov in ogrožanje sanacije bolnišnic.