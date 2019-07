Svet UKC-ja Ljubljana je Boštjana Poklukarja izbral za novega direktorja zavoda. Foto: BoBo

"To, da je bil na mesto generalnega direktorja izbran kandidat, ki se je izkazal s svojimi rezultati in dosedanjim dobrim strokovnim in vodstvenim delom, ne pa nekdo, ki je politično všečen in ima povezave s politiko, kot se vse prepogosto dogaja pri imenovanjih direktorjev javnih zavodov, je s političnega vidika pozitiven znak za zdravstveni sistem," so ocenili v Zdravniški zbornici Slovenije.

Ob tem so poudarili, da tudi številne mednarodne študije potrjujejo, da so med najuspešnejšimi pri vodenju zdravstvenih ustanov prav zdravniki. Med drugim se v zavodih, ki jih vodijo zdravniki, izboljšajo kakovost oskrbe, upravljanje virov, družbena odgovornost, poveča se zadovoljstvo zaposlenih, zmanjšata fluktuacija in izgorelost ter izboljša informatizacija procesov. Direktorji, ki imajo medicinsko izobrazbo, pri zaposlenih veljajo za vrednejše zaupanja, njihovo klinično znanje pa pripomore k boljšemu odločanju, so ugotovitve študije povzeli v zbornici.

Vse to je Poklukarju po oceni zbornice v veliki meri uspelo udejanjiti že v bolnišnici na Jesenicah, ki jo je vodil preteklih pet let. V zdravniški zbornici so pozdravili, da je bil prav on izbran za novega generalnega direktorja UKC-ja Ljubljana, in upajo, da bo prejel tudi soglasje ministra.

Svet Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana je Poklukarja za novega prvega moža največje slovenske bolnišnice izbral po četrtkovih razgovorih s kandidati. Če bo dobil soglasje ministra za zdravje, bo štiriletni mandat nastopil 1. avgusta. Pričakovati je, da bo minister Aleš Šabeder soglasje k imenovanju dal na začetku prihodnjega tedna.