Danes predvsem srednje medicinske sestre ne vedo, kaj bodo lahko delale, česa ne bodo smele več delati, predvsem pa je pereče to, da tista dela in naloge, ki so jih opravljaje več kot 10 let in za katere so usposobljene od "jutri dalje" ne bodo več smele izvajati.

Medicinske sestre v šempetrski bolnišnici