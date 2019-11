Foto: BoBo

Kuhinje, sedežne garniture, kopalniška oprema, svetila in tudi tehnika ter montažne hiše. Na letošnjem sejmu Ambient in Dom Plus se bo vse do 10. novembra predstavilo 222 podjetij iz 21 držav. Kljub vsem gospodarskim turbulencam je Ambient edini tovrstni pohištveni sejem pri nas in eden vidnejših v regiji.

Ljubljanski pohištveni sejem je bil vsa ta leta "neke vrste poligon, ki je preizkušal, kako trden most bo zdržal čase recesije, množičnega propada tovarn lesnopredelovalne in pohištvene industrije. Vse bolj je postajal ambient, v katerem so s svojimi izdelki vedno bolj izstopala mala mizarska, večinoma družinska podjetja," pravi direktor Gospodarskega razstavišča Iztok Bricl. Ob tem doda, da sejem postaja tudi pomembno stičišče proizvajalcev in trgovcev pohištva.

Kot že nekaj let je tudi na letošnjem sejmu arhitekturna svetovalnica, borza znanja mladih razstavljavcev in razstava najboljših izdelkov sejma Top of the top – TOP 5, ki so lahko izdelki ali sistemske rešitve, ki združujejo funkcionalnost s tehnološko ali likovno kakovostjo. Strokovna komisija (Janez Koželj, Vladimir Pezdirc, Marco Marangone in Rok Kuhar) je kot najboljši izdelek med razstavljavci TOP 5 izbrala potezalna vrata oblikovalca Gašperja Pirnarja (za Pirnar), ki je "odličen splet funkcionalnosti, tehnologije in estetike".

Navdušila jih je tudi modularna miza ALA (za Nunc) izdelana iz slavonskega hrasta v kombinaciji s trdno metalno konstrukcijo in kuhinjski pomivalnik Surviver (Turk & M & Z) oblikovalca Zorana Turka, ki ponuja "nov razmislek o čistoči pri pripravi jedi". Tu so še stikalo Quaro (oblikovalec Borut Dvornik ta TEM), kot "zanimiv preplet minimalizma in tradicionalne izdelave", in še dnevna soba mizarstva Urbanija Rova (oblikovanje Jure in Jaka Urbanija).

Priznanje Društva oblikovalcev Slovenije za pohištvo 2020 je prejela zunanja klop iz teraca Gumb (Žurbi team). Zlato plaketo revije Naš dom je prejel oblikovalec Matevž Klopčič za kar dva izdelka, in sicer za leseno svetilo Scorpio lamp in otroško zibelko Vito, ki je zasnovana "kot drevesne veje in gnezda". "Vse sklope ima korektno premišljene ter natančno oblikovane, poleg tega pa je sama konstrukcija prijetna za oko in funkcionalna," so zapisali ob obrazložitvi nagrade.

Svetilo Moseanic iz naplavljenih plastičnih delcev na obali

Svetilo Moseanic iz delcev plastike. Foto: MMC RTV SLO

Za vse, ki se navdušujete nad unikatnimi dodatki za dom ali pa proizvodi z ekološko zavestjo, so letošnji razstavljavci na Top idejah še posebej zanimivi.

Oblikovalka Lučka Bertol (Lučkabučka) je s svojim svetilom Moseanic prepričala tudi komisijo, ki ji je podelila priznanje za Top ideje – borza oblikovanja. Ko je pred kratkim daljše obdobje preživela v Grčiji, je bila presenečena, "kaj vse najdeš na plaži". "S fantom, ki se ukvarja z ekologijo, sem se udeležila čistilnih akcij obale. Majhnih delčkov plastike smo nabrali neomejeno. In ti kosi so se mi zdeli barviti in zanimivi, zato sem jih nekaj uporabila pri svojem delu," pove.

Ker rada oblikuje z na zraku sušenim porcelanom, je temu dodala delce plastike, "pri čemer me je presenetilo, kako različni so si ti delci med seboj, saj nekateri prosevajo svetlobo, drugi se drobijo ali pa imajo zelo izrazito barvo". Ker poskuša biti pri svojem delu zero waste, je za kalup svetila uporabila "odslužene balone za uravnavanje tlaka pri točenju piva, ki so sicer izdelani iz plastike in se jih hitro zavrže. Pri tokratnem delu sem resnično sledila vodilu, da tudi sama pri oblikovanju ne proizvedem smeti."

"Naša dolžnost je, da v Slovenijo nazaj pripeljemo oblikovanje"

Blaž Skodlar in Andraž Rudi Vrhovšek sta mlada industrijska oblikovalca z visokimi cilji. Kot pravita, imajo slovenski oblikovalci dobro zapuščino velikanov oblikovanja, "zato je naša dolžnost, da v Slovenijo nazaj pripeljemo oblikovanje", pravita. S svetilom addid +, ki je sprva nastajal pod mentorstvom profesorja Jureta Miklavca, želita v proces industrije "dodati identiteto in industrijsko oblikovanje".

Modularno svetilo addid + iz kartona. Foto: MMC RTV SLO

Posebnost svetila je, da je narejeno iz kartona, ki se ga lahko plosko pakira, "s čimer znižamo volumen transporta, s tem pa znižamo ogljični odtis", pojasnita. Šestkotno svetilo je modularno in se lahko posamezni elementi združijo v poljubno obliko in velikost. "Velika svetila so postala tržna niša, a je njihova izdelava draga," povesta, poleg tega pa bi "pri velikih svetilih potrebovali tudi več žarnic, tu pa sta le dve", razlagata, ko si ogledujemo podolgovato svetilo, ki ima več kot deset elementov in le dve svetilki v sredini.

Svetilo addid + je tako ugodnejše za žep in okolje. "Ker uporabljamo karton, ga lahko recikliramo, saj je narejen tako, da se električni in kartonski deli popolnoma ločijo. S tem naredimo nove kroge, saj se material vrača nazaj v industrijo in s tem znižujemo vpliv na okolje."

Rezalna deska, ki je tudi lepa

Klara Zalokar in Klemen Zupančič v svetu oblikovanja nista neznano ime, saj delujeta kot tandem Studio Moste. Oblikovalca in izdelovalca sta po izobrazbi sicer arhitekta, a sta se odločila, da bosta svoje izdelke, med katerimi so tudi kuhinje iz masivnega lesa, izdelala sama, in to v celoti.

Čeprav se na Top idejah predstavljata že tretjič, se letos prvič z rezalno desko. "V angleščini se temu tipu deske reče 'butchers block', saj imajo takšne deske tradicionalno mesarji, les pa je postavljen pokonci. Ker se les reže na čelni površini, ki je trša, je deska odpornejša," povesta.

Poleg omenjene Lučkebučke, svetila addid + in rezalne deske je komisija na Top idejah – borza znanja priznanje za najdrznejše in sveže ideje nagradila še mizo iz hrastovega lesa Miza III (Studio AINO), ki je prejela priznanje za najboljšo top idejo.