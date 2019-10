Pri Cerarjevih so prepričani, da ure, kljub sodobnim digitalnim merilnikom časa, ne bodo izginile v pozabo. Foto: EPA

Vodi ga Marta Cerar Leskošek, ki je s 85 leti najstarejša urarka pri nas.

Je najstarejša še aktivna urarka, saj se s to obrtjo ukvarja že več kot šest desetletij. Urar je bil že njen oče, ker ni imel sina, pa je moral svojo obrt predati hčerki. "Nas je bilo pet deklet, pet sester. Oče je prosil en večer, ko smo bile vse doma, če bi katera prevzela to obrt. So bile vse čisto tiho, sem pa rekla, bom pa jaz," se je spomnila gospa Cerar Leskošek.

Oče je bil tega zelo vesel, a urarstvo je bilo takrat moška zadeva, zato so na Marto, ko se je prišla učit za urarko v kovinarsko šolo v Celje, kar čudno gledali. "Fantje so rekli: veš – malo so se norca iz mene delali, saj ne boš nikoli delala. Ampak še zdaj delam. Več kot pol jih ni več, drugi pa ne vem, ali delajo ali ne."

Naredila je pomočniški in pozneje mojstrski izpit, ure pa so postale pomemben del njenega življenja. "Ure so moj zaklad, bom rekla. Rada jih imam, vedno bolj jih imam rada."

Kljub častitljivim letom Marta Cerar še popravlja ure. "Roke so mirne. Oči dobre. Na blizu dobro vidim. Le kdaj pa kdaj vzamem povečevalno steklo in pogledam."

Več v spodnjem videu.