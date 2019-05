Monstera je bila nekoč zapostavljena, danes pa dobiva zasluženo pozornost. Tako nezahtevna, a čudovita rastlina srčaste oblike z resasto listno ploskvijo. Foto: Pixabay

Monstera v botaničnem vrtu v Sežani. Foto: MMC RTV SLO

Temno zelena rastlina, ki je bila v preteklosti po krivici zapostavljena, dobiva danes zasluženo pozornost. Tako nezahtevna, a čudovita v vsakem domu, tudi v domu zbirateljice lončnic Alje Nike Skrt, ki ustvarja blog Ljubeznice, kjer med drugim deli nasvete za vzdrževanje rastlin. Tudi njen Instagram je preplavljen s fotografijami rastlin, ki krasijo njen dom, več kot 160 jih je, med njimi pa kraljuje prav monstera. Ravno z njo se je začela Aljina ljubezen do rastlin: "Prva prava je bila zagotovo monstera. Ker ena ni bila dovolj, sem kupila tri, pozneje pa sem jih razmnožila in ustvarila več kot dvajset." V spodnjem pogovoru boste izvedeli, kako skrbeti za monstero, ki je še vedno kraljica med rastlinami. njena priljubljenost ne upada, ravno nasprotno.

Kje vidite razlog za vrnitev še pred nekaj leti "staromodnih" lončnic - če smo včasih vsi zavijali z očmi, ko so jih naše babice ljubeče negovale, si jih zdaj vsi želimo.

Moja ljubezen do zelenja se je razvila precej spontano in je sčasoma prerasla v pravo obsesijo. Mislim, da je glavni razlog za ozelenitev doma to, da mi med tednom zaradi dolgih ur, ki jih preživim v službi, manjka narave in sprostitve. In ravno to sem rešila tako, da sem naravo prinesla domov. Poleg tega, da me navdihuje opazovanje rasti in razvoja ter razmnoževanje sobnih rastlin, menim, da so lončnice tudi najlepša popestritev oz. dekoracija doma. Nenehno se spreminjajo, hkrati pa so v primerjavi z raznimi odvečnimi lovilci prahu tudi prijazne do okolja.

Prav posebna monstera - monstera variegata je Alji najbolj pri srcu. Foto: Alja Nike Skrt

Foto: Pixabay

Kako se je začelo vaše navdušenje nad zelenjem? Ste ga morda delili že z mamo, babico?

V resnici je v naši družini od nekdaj bolj prevladovala ljubezen do zunanjih rastlin - ženski del družine se je posvečal pridelovanju zelenjave in zelišč na domačem vrtu, moški del pa sadjarstvu in vinogradništvu. Jaz pa sem tista, ki je rastline preselila v notranjost. V četrtem razredu osnovne šole mi je razredničarka ob koncu leta podarila dve lončnici, dva taščina jezika, ki ju imam, verjeli ali ne, še danes. V času šolanja sem ob vsakem obisku Ikee domov prinesla kakšen kaktus ali sukulento, ob selitvi v študentsko stanovanje pa sem poleg bodičastih prijateljev začela gojiti avokadove rastline. Ko sem imela v lončkih že nekaj ducatov le-teh, sem si želela večje raznolikosti in sem postopoma začela kopičiti tudi druge rastline. Med prvimi novimi priseljenci je bila seveda monstera, kraljica Instagrama, ki je v tistem času (in še danes) veljala za "must have", za tem pa sem si omislila še številne druge, morda malce zahtevnejše rastline. V zadnjem letu sem se popolnoma zaljubila v razmnoževanje rastlin in potaknjence, tako da sem veliko novih ustvarila kar sama.

Monstera na steni, monstera v loncu. Foto: Alja Nike Skrt

Foto: Pixabay

Katera je bila vaša prva ljubezen med rastlinami?

Prva prava je bila zagotovo monstera. Ker ena ni bila dovolj, sem kupila tri, pozneje pa sem jih razmnožila in ustvarila več kot dvajset. Lani poleti mi je fant za rojstni dan kupil posebno in izjemno redko vrsto monstere, monstero variegato, ki je bila na mojem seznamu želja zelo dolgo, odkar sem jo prvič videla na Pinterestu. Bila je ljubezen na prvi pogled, in če bi se morala sedaj odločiti za eno, bi zagotovo izbrala njo.

Pred nekaj leti so bile vseprisotne monstere, ki so se prej za nekaj desetletij iz domov izselile v zdravstvene domove, na pošte in v pisarne ... Katera je najbolj "vroča" rastlina ta hip? Ali monstera še ohranja primat?

Monstera po mojem opažanju še vedno velja za zelo priljubljeno, čedalje več zanimanja pa je tudi za fikuse, na primer fikus elastica in fikus lyrata, ter različne sočnice, na primer string of pearls ali string of hearts.

Alja Nike Skrt je ljubiteljica rastlin. Foto: Alja Nike Skrt

Kakšen nasvet za vzdrževanje monstere? Veljajo za zelo nezahtevne lončnice, ki se lahko razrastejo čez celo sobo, če le ne pride vmes kak neželeni škodljivec.

Monstere so preproste, a jih nikakor ne smemo zanemarjati, saj kot vse druge rastline potrebujejo nego in skrb. Res je, da se hitro razraščajo, a jih lahko sproti obrezujemo in delamo potaknjence ter jih podarimo našim najbližjim. Sicer pa monstere zalivam enkrat na teden, večkrat na teden pa tudi popršim liste, saj imajo rade vlago. Ustreza jim tudi, če jih enkrat na mesec oprhamo, saj so listi velikih površin in se na njih zlahka nabere prah.

Pred časom ste organizirali izmenjavo potaknjencev. Kakšen je bil odziv? Načrtujete še kak tak dogodek?

Izmenjava potaknjencev se je izkazala za velik uspeh. Presenečena sem bila nad odzivom in obiskom, pa tudi nad medijsko podporo. Prišlo je veliko navdušencev nad zelenjem in tudi tisti, ki so prišli praznih rok, so domov odšli z novimi rastlinami. Letos ponovno načrtujem izmenjavo, če bo vse po sreči, celo dve. Prva se bo odvila v Ljubljani v juniju, naslednja pa najverjetneje septembra. Za vse, ki bi jih utegnilo zanimati, točnega datuma in lokacije žal še ne morem razkriti, predlagam pa, da spremljajo objave na Facebooku v skupini Izmenjava potaknjencev oz. na Facebookovi strani Ljubeznice.

Koliko rastlin ta hip živi v vašem domu? Katerih je največ in katere imajo najbolj posebno mesto v vašem srcu?

Če štejem samo lončnice, jih je pri meni doma trenutno 164. Če pa bi dodala še vse potaknjence, ki so trenutno še v vodi, bi bila števila več kot 200. Največ je monster (navadna, variegata in adansonii), sledijo pa potosi in fikusi. Precej je tudi sočnic in kaktusov ter vseh drugih (smeh). Posebno mesto v mojem srcu ima zagotovo monstera variegata, darilo mojega fanta, sledijo pa kaktus in sočnica s potovanja na Kanarskih otoki, taščin jezik razredničarke v osnovni šoli, golden pothos, ki sem ga prejela v dar, in potosi, ki sem jih prejela od bodoče tašče.

V domu Alje Nike Skrt je več kot 160 rastlin. Največ je monster (navadna, variegata in adansonii), sledijo pa potosi in fikusi. Foto: Alja Nike Skrt